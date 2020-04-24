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Пятница, 24 апреля 2020, 09:18 мск

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Врачи и власть просят не ездить на кладбища из-за коронавируса и клещей

Эпидемиологи и областные власти просят свердловчан в ближайшие недели не ездить на кладбища, в том числе 28 апреля, в Радоницу – традиционный день поминовения усопших.

В региональном оперштабе «Новому Дню» напомнили, что главный санитарный врач по области Дмитрий Козловских ограничил массовое посещение погостов – за исключением похорон.

Это важно не только в связи с обстановкой по Covid-19, но и из-за высокой активности клещей – зарегистрировано уже 1 142 укушенных, что в 2,6 раза больше, чем в аналогичные даты в прошлом году. При этом акарицидная обработка из-за плохой погоды массово будет проводиться только в начале мая. Как уже писал «Новый День», в этом году из-за теплой погоды на Среднем Урале клещи проснулись на несколько недель раньше обычного, а по прогнозу замдиректора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе Александра Горелова, в этом году клещевые инфекции «будут хитом», так как опасные животные фактически на зиму не засыпали.

По состоянию на вчерашний день в регионе был 271 подтвержденный случай Covid-19. «Мы понимаем важность традиций для наших жителей. Но мы также понимаем и ту меру опасности, которую представляют скопления людей в Родительский день», – отметил вице-губернатор Сергей Бидонько.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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