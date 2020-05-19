На Урале появились услуги по уходу за могилами на время карантина

На Урале компании ритуальных услуг ввели новую опцию для клиентов. «В связи со сложившейся ситуацией в нашей Свердловской области и невозможностью посещения кладбищ наша компания готова предоставить услуги по клинингу могил с обязательным предоставлением фотоотчета», – гласит объявление в группе ритуальщиков из Заречного во «ВКонтакте».

Там же опубликован и прайс. Например, уборка одиночного захоронения с деревянным крестом обойдется в 600 рублей, если на могиле металлический крест – 750 рублей, дороже всего – каменный, за него возьмут 850 рублей. «У нас на сайте вы можете приобрести полянки, венки, корзины и лампадки. И мы от вашего имени их возложим их на могилу», – говорится в объявлении.

При этом по заявкам на ближние кладбища ритуальщики не возьмут дополнительной платы, а на дальние потребуют оплатить бензин.

Напомним, ранее главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских ограничил массовое посещение кладбищ, разрешив визиты только ради похорон.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 19.05.20

19 мая в Свердловской области ожидаются следующие события. / Опубликован указ, разрешивший работать больницам, стоматологиям и косметологиям (ДОКУМЕНТ). / Куйвашев отложил открытие ТЦ из-за вспышки Covid-19 в логистической компании «Красного и белого». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»