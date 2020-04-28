«В разы меньше людей» – Родительский день на Урале в режиме самоизоляции (ФОТО, ВИДЕО)

На уральских погостах практически нет посетителей, несмотря на то, что сегодня Родительский день. Съемочная группа «Нового Дня» побывала на Широкореченском кладбище. Ворота для транспорта оказались закрыты, но администрация разрешила проходить посетителям через калитки. В то же время в Первоуральске на подъездах к кладбищу дежурит полиция, а проходы на территорию закрыты на замки. Подробности – в нашем материале.

Родительский день в условиях изоляции

Несмотря на режим самоизоляции возле центральных ворот Широкореченского кладбища есть люди – это продавцы ритуальной атрибутики и посетители. Проезд транспорта запрещен, а вот калитка открыта. Охрана пропускает каждого, не задавая вопросов. При входе горожанам раздает маски волонтер, который прилетел из Египта, чтобы учиться в УрФУ. «Для меня важно быть волонтером, потому что я чувствую, что живу не только для себя, но и помогаю другим», – говорит он.

Нашу съемочную группу встретил смотритель кладбища Дмитрий Гончаров. Он отметил, что в этом году для Родительского дня здесь крайне мало людей. «Можно сказать, что людей практически нет. Кто идет пешком – пропускаем. Маски всем раздаем. Людей не так много. Цыган сегодня вообще нет, так как попросили, чтобы их не было. Им же надо завозить столы. Патруль дежурит по кладбищу, но никому штрафов не выписывают. Люди все в масках, тихонько прибрали могилки, никаких пиршеств нет», – дополнил он.

Заметно, что режим самоизоляции и опасность заболеть коронавирусом сильно сказались на количестве посетителей на кладбище. В предыдущие годы во второй вторник недели по Пасхе, которая называется Фоминой седмицей, здесь выстраивались многокилометровые пробки из желающих посетить место захоронения близких. В этот день православная церковь отмечает Радоницу, когда по обычаю принято посещать кладбища и поминать усопших.

Некоторые пришедшие на кладбище горожане убеждены, что здесь даже безопасней, чем в магазине, например, так как людей немного. С риском для своего здоровья приехали и пенсионеры. Люди в возрасте говорят, что попросту не могут игнорировать обычаи в этот день. «Мы боимся, что к сыну уже не сможем прийти. Поэтому не могли себе позволить пропустить этот день. Пусть мэр простит нас. Мы все знаем про самоизоляцию, но для нас это гораздо дороже, прийти сюда», – поделилась со съемочной группой «Нового Дня» пожилая пара.

Напомним, накануне мэр Екатеринбурга Александр Высокинский попросил горожан воздержаться от посещения кладбищ, пока не разрешится ситуация с ростом числа больных коронавирусом.

Тем временем в Первоуральске ворота на кладбище закрыли на замок. Возле подъездов к местам захоронения дежурят правоохранители и проводят с горожанами профилактическую беседу, чтобы те соблюдали режим самоизоляции. Часть посетителей слушается стражей порядка, другие же находят бреши в длинном заборе и добираются до могил родственников, передает «Интерра ТВ».

Екатеринбург, Владислав Тринько, Александр Саливанчук, Антон Отман

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