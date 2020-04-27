В Свердловской области не будут блокировать въезды на кладбище, ограничившись разъяснительной работой

В Свердловской области власти приняли решение не блокировать въезды на кладбище во время Радоницы. Специальных ограничений тоже не будет. Замгубернатора Павел Креков сообщил, что будет усилена только разъяснительная работа.

«Специальных ограничений вводиться не будут. Режим самоизоялции продолжает действовать, ничего нового мы здесь не планируем», – прокомментировал Креков во время брифинга по итогам заседания регионального оперштаба.

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский сообщил, что в городе кладбища закрыты для посещения, там проводится только текущая работа – то есть похороны.

«Транспорт будет ходить в обычном режиме. Но обращаюсь еще раз к горожанам: мы крупный город, у нас большое количество заражений. Ситуация непростая», – заявил Высокинский.

Напомним, в некоторых регионах власти заявили, что будут во вторник, 28 апреля, блокировать подъездные пути к кладбищам, чтобы запретить проход людям. Скопление большого количества людей в одном месте может привести к очередным вспышкам Covid-19.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Ольга Тарасова

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