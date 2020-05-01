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Екатеринбург пережил месяц самоизоляции

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Пятница, 1 мая 2020, 16:44 мск

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Мэр Екатеринбурга рассказал, какие послабления могут ввести после 11 мая

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский рассказал, ждать ли послаблений после 11 мая и если да, то какими они будут. По словам градоначальника, до 5-6 мая медики и власти будут следить за ростом заболеваемости и тогда примут решения.

О возможных послаблениях Высокинский рассказал сегодня в эфире радио «Эхо Москвы – Екатеринбург», отвечая на вопросы о резком росте заболеваемости. Напомним, за последние сутки в Свердловской области зарегистрированы рекордные 232 случая Covid-19, из них 87 – в городе. «Отследим до 5-6 мая (рост) и у нас, и по стране. Либо это было вспышкой сегодня, пиком, и тогда завтра-послезавтра будет меньше (заболевших). Либо это будет тренд – по 200 человек в день. Если тренд, то говорить, что мы ослабим меры, – такого нет, – заявил Александр Высокинский. – Если это был пик заболеваемости, то можно будет говорить об ослаблении мер».

При этом мэр подчеркнул, что нельзя формировать у жителей Екатеринбурга завышенные ожидания: все ограничения и сразу никто не отменит. «По чуть-чуть будем отпускать там и тут. Будем анализировать где были вспышки, заражения. Если мы видим, что торговая сеть не дает прироста (заболевших), давайте посмотрим что еще можно открыть. Если видим, что прирост в местах скопления людей, то там, наоборот, надо ужесточать. Еще раз надо заниматься (вопросом) с обсерваторами и больницами», – отметил мэр. Отвечая на вопросы горожан, Высокинский добавил, что детсады пока открывать не планируется, даже с учетом возможных послаблений. В Екатеринбурге только откроют дополнительные дежурные группы в 5-6 садиках, плюсом к тем 30, которые уже принимают детей сотрудников экстренных служб и системных предприятий.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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