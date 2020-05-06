Из Таджикистана в Екатеринбург прибыли 53 жителя Свердловской области

Сегодня, 6 мая, в 04:49 по местному времени в аэропорт Кольцово прибыл вывозной рейс из Душанбе.

Как сообщили РИА «Новый День» в областном оперштабе, рейс «Уральских авиалиний» прибыл из столицы Таджикистана с промежуточной посадкой в Сургуте. Прибывшие этим рейсом жители Челябинской области, Пермского края, Тюменской области, Башкирии и Удмуртии при содействии оперативных штабов сразу отправились в свои регионы. Пассажиры покинули пределы аэропорта с соблюдением всех норм безопасности.

Свердловчан после всех необходимых процедур прямо от трапа самолета отправили на 14-дневную изоляцию в обсерватор. Напомним, предполагалось, что рейс состоится 4 мая, в 10 часов утра.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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