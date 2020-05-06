Администрация Екатеринбурга объявила об общественных обсуждениях и позвала всех в здание мэрии

Администрация Екатеринбурга объявила о старте общественных обсуждений проекта реконструкции на северном берегу озера Шарташ. Ознакомиться с экспозицией приглашают непосредственно в здании мэрии, несмотря на режим самоизоляции.

Речь идет об общественных обсуждениях проекта планировки и проекта межевания территории, предназначенной для реконструкции улиц Блюхера, Проезжей, Губахинской, Трудовой и строительства улицы Отдыха с организацией рекреационной зоны на северном берегу озера Шарташ. Экспозиция проектов откроется 15 мая в холле второго этажа и продлится до 5 июня. Посетить ее будет можно в понедельник – четверг с 09:00 до 18:00, в пятницу с 09:00 до 17:00 за исключением праздничных и выходных дней.

«Общественные обсуждения по проекту проводятся с соблюдением дополнительных мер по защите населения от коронавирусной инфекции Covid-19 на территории муниципального образования «город Екатеринбург», установленных указом губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», – сообщают в мэрии. Какие именно меры по защите от коронавируса имеются в виду, не уточняются. Отметим, сейчас всех входящих в здание проверяют тепловизором и предлагают воспользоваться санитайзером.

Добавим, в мэрии обещают разместить проект не только в здании, но и в более безопасном варианте – на сайте. Это сделают также 15 мая. Участники общественных обсуждений смогут внести предложения на официальном сайте, письмом в департамент архитектуры и через книгу учета посетителей экспозиции (офлайн-варинт).

Добавим, до 11 мая в Свердловской области действуют масочный и пропускной режимы, режим самоизоляции введен бессрочно. Губернатор Евгений Куйвашев сообщил, что пересматривать меры будут после 19 мая.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 06.05.20

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