За больными с легкой формой Covid-19 решено следить с помощью сотовых телефонов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев определил, как будет вестись наблюдение за гражданами, у которых подтверждены легкие и бессимптомные формы Covid-19, и они лечатся на дому.

Как сообщили РИА «Новый День» в департаменте информполитики, жителям области, у которых подтвержден коронавирус, и они должны находиться в режиме изоляции и меднаблюдения на дому, с 12 мая необходимо использовать технические устройства электронного мониторинга местоположения пациента в определенной геолокации. Это будут сотовые телефоны с функцией контроля. «Пациенты получат возможность телемедицинских консультаций в режиме видео-конференц-связи. Врачи смогут сделать видеозвонок, увидеть пациента, оценить его состояние. Также будет вестись мониторинг местонахождения пациента по его геолокации», – рассказали в департаменте информатизации и связи Свердловской области.

Сколько именно сотовых телефонов потребуется для выполнения указа губернатора, пока непонятно. «Новый День» неоднократно в течение дня запрашивал в оперативном штабе информацию о том, сколько человек лечатся от коронавируса нового типа в домашних условиях, однако ответа по существу на момент публикации не поступило. «Поручение о проработке этого вопроса дано вчера, и вопрос, соответственно, прорабатывается», – ответили в штабе.

Что мешает бессимптомному зараженному оставить телефон дома, если он все-таки захочет выйти на улицу, также не уточняется. Напомним, по состоянию на сегодняшний день в регионе подтверждено 1 429 случаев коронавируса.

Еще вчера глава регионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Козловских сообщил, что власти думают о тактике ведения пациентов без симптомов. «Таких сейчас в регионе 58% из числа выявленных зараженных коронавирусом – более 740 человек. Этим людям не требуется какого-то лечения, но они должны находиться под наблюдением. Сейчас мы смотрим вопросы по их размещению в отдельных организациях, по типу обсервации и изоляции. Размещение таких людей в квартирах не рассматривается», – рассказал Козловских.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 07.05.20

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