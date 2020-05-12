В Свердловской области готовятся открыть спортплощадки и разрешить плановую медпомощь

Власти Свердловской области обсудили, как регион будет выходить из режима изоляции. Как сообщили в департаменте информполитики, губернатор уже дал поручение в части усиления плановой медицинской помощи. Кроме того, отдых в парках и на спортплощадках должен стать легальным.

«Один из главных тезисов, который звучит: людям надо дать возможность двигаться, потому что это связано с сердечно-сосудистой системой. И, вероятно, в ближайшее время губернатор такого рода решение примет, связанное с парками, спортивными площадками. Что не отменяет выполнения профилактических мер. Мы рассматривали сегодня те пути, которые дадут экономике работать, в том числе экономике, связанной с обслуживанием людей, это сферы общественного питания и бытового обслуживания», – сообщил заместитель губернатора Павел Креков.

Режим самоизоляции в Свердловской области продлен до 18 мая. На сегодняшний день в области зарегистрировано более двух тысяч случаев Covid-19. За последние сутки пришло 211 подтверждений. По абсолютному показателю заболеваемости область вышла на седьмое место среди всех регионов, но в пересчете на сто тысяч жителей показатель поставляет 50,01, в рейтинге субъектов по распространенности Средний Урал находится в середине списка.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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