Свердловская полиция составила свыше 6 тысяч протоколов за нарушение самоизоляции в майские праздники

В праздничные выходные с 9 по 11 мая на территории Свердловской области было зафиксировано 5775 нарушений губернаторского указа о режиме самоизоляции. При этом только в Екатеринбурге полицейские провели около 20 тысяч профилактических бесед с горожанами, которые вышли на улицу погулять и не носили маски, сообщили «Новому Дню» в региональном оперативном штабе. Там же напомнили, что протокол на гражданина оформляется в том случае, если он даже после беседы отказывается выполнять требования сотрудников ППС.

Стоит отметить, что в первую половину майских праздников – с 1 по 5 мая – на территории всей области было составлено всего 288 протоколов о нарушении режима самоизоляции. Вместе с тем, полицейские сообщают, что провели в этот период порядка 48 тысяч бесед с гражданами о необходимости носить маски и не выходить из дома без уважительной причины.

Согласно сервису «Яндекса», в майские праздники индекс самоизоляции жителей в Екатеринбурге варьировался от 2,2 до 3 баллов, что определяется как «на улице много людей». В День Победы в центр города вышли сотни горожан, чтобы посмотреть авиапарад и театрализованную выставку военной техники от ЦВО.

Ранее губернатор Евгений Куйвашев заявил, что только 9 мая в Екатеринбурге полицейские составили 880 протоколов на гуляющих граждан.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 12.05.20

В Свердловской области готовятся открыть спортплощадки и разрешить плановую медпомощь. / Покусанные клещами уральцы выстроились в длинную очередь (ФОТО, ВИДЕО). / Мэрии Екатеринбурга понадобится 100 лет, чтобы обеспечить льготников квартирами. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»