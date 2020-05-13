На екатеринбургских открытых рынках снова идет торговля (ФОТО)

Жители Екатеринбурга заметили, что в уличных павильонах возле рынка «Таганский ряд» и на Верх-Исетском сельскохозяйственном рынке снова идет бойкая торговля непродовольственными товарами, в том числе одеждой, хозяйственными товарами.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», большое здание «Таганского ряда» закрыто, но в павильонах на прилегающей территории торговцы работают, покупателей довольно много, многие в масках. В пресс-службе ЗАО «Таганский ряд» уточнили, что их павильоны на улице заработали только сегодня, а основное здание закрыто по-прежнему.

«Это связано с последними поправками в указ губернатора № 100-УГ от 18 марта 2020 года, которыми он разрешил торговлю товарами для садоводов, непродовольственных товаров первой необходимости, на открытых рынках и ярмарках», – сказала пресс-секретарь рынка Наталья Попкова. При этом она добавила, что стихийный рынок на улице Минометчиков, которая с одной стороны примыкает к «Таганскому ряду», никакого отношения к «Таганскому ряду» не имеет. Его продавцы часто не соблюдают санитарные нормы и торгуют прямо с колес.

Напомним, с 7 февраля граждане Китая, которые арендуют торговые места на рынке «Таганский ряд», ежедневно проходили обязательные профилактические медосмотры. С 28 марта во исполнение указа губернатора № 141-УГ все торговые комплексы «Таганского ряда» и парк приостановили свою работу, говорится на сайте рынка.

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Семен Саливанчук

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