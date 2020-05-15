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Екатеринбург пережил месяц самоизоляции

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Пятница, 15 мая 2020, 09:02 мск

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Сегодня решится – снимут ограничения или продлят

Сегодня днем в Екатеринбурге пройдет очередное заседание оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса в Свердловской области. По данным источников «Нового Дня», встреча назначена на 13:00. Нынешнее заседание – особенно важное, поскольку будет приниматься решение о дальнейшем снятии ограничений, введенных в конце марта в регионе.

Известно, что против ослабления режима выступает свердловское управление Роспотребнадзора. По некоторым данным, областные власти хотят разрешить, например, работу спортивных центров – в ограниченном режиме, чтобы тренироваться могли сборники и профессиональные спортсмены. Также прорабатывается вопрос о возобновлении вакцинации.

На этой неделе свердловские власти опубликовали указ, по которому жителям региона разрешили прогулки и занятия спортом на свежем воздухе, а со следующей недели будет позволено открывать летние веранды ресторанов и кафе. Правда, общепит ждет разъяснений от Роспотребнадзора, они еще не поступили. В пресс-службе регионального управления надзорного ведомства не ответили на запрос «Нового Дня» о новом регламенте работы ресторанов и кафе.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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Метки / Самоизоляция

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