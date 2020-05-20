Креков: плановая медпомощь возобновится после решения федерального правительства

Плановая медицинская помощь в Свердловской области возобновится только после соответствующего решения правительства РФ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил на брифинге замгубернатора Павел Креков. «Мы ведем подготовку к возвращению плановых приемов и госпитализаций. Мы находимся, как говорят спортсмены, в состоянии низкого старта. Насколько я знаю, это решение, судя по общей динамике по Российской Федерации, будет принято в ближайшее время. Запись на прием в некоторых медучреждениях уже идет», – сказал он.

Напомним, 18 мая стало известно, что в Свердловской области готовятся возобновить плановые приемы в больницах. Тогда речь шла о тех муниципалитетах, где нет выявленных случаев коронавируса. Принимать собираются строго по предварительной записи. Для людей с хроническими заболеваниями и тех, кому нужна прививка, введут отдельные дни приема – по аналогии с днями здорового ребенка. Пожилых будут лечить при помощи телемедицины.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 20.05.20

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