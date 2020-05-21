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Четверг, 21 мая 2020, 10:31 мск

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В Свердловскую область доставили вахтовиков с нефтяного месторождения, где произошла вспышка Covid-19

В Свердловскую область, как и в другие регионы Урала, доставили вахтовиков с Чаяндинского месторождения, где коронавирусом заразились около 3 тысяч человек. Все 36 работников, прибывших в Екатеринбург, имеют местную прописку, их отвезли в обсерватор.

Информацию подтвердили «Новому Дню» в оперштабе по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Добавим, что сейчас всех вахтовиков Чаяндинского нефтеконденсантного месторождения развозят по регионам, где работники живут и прописаны. Ранее 188 человек доставили в Челябинскую область: 8 человек госпитализировали с коронавирусом, остальные находятся в обсерваторе. Еще 61 человека доставили в Курганскую область, они тоже помещены на 14-дневный карантин и находятся под контролем медиков.

Как сообщал «Новый День», ранее на Чаяндинском месторождении Газпрома была зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции. Covid-19 подтвердился почти у 3 тысяч работников. Было принято решение доставить вахтовиков домой. График вылетов согласовывался с Министерством транспорта и дорожного хозяйства республики Саха (Якутия), предприятием АО «Стройтранснефтегаз» и АО «Авиакомпания «Якутия».

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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