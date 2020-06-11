Отдаленные территории Среднего Урала начинают голосовать по поправкам в Конституцию

С понедельника, 15 июня, в отдаленных и труднодоступных районах Свердловской области начнется голосование по вопросу изменения Конституции РФ. Как сообщили РИА «Новый День» в облизбиркоме, в перечень вошли 149 населенных пунктов в 17 муниципалитетах. Досрочно проголосуют около пяти тысяч человек. Первыми это сделают жители поселков Вижай и Ушма Ивдельского городского округа – там проживают всего 39 участников голосования. Завершится процедура в отдаленных территориях 28 июня.

В Свердловской области 492 населенных пункта, где нет помещений для голосования и связь с которыми затруднена. В них проживают более 28 тысяч человек. Они будут голосовать с 25 июня по 30 июня.

Напомним, на то, чтобы проголосовать за или против принятия поправок в Конституцию, отводится целая неделя. УИКи будут работать 25, 26 и 29 июня с 16:00 до 21:00, 27 и 28 июня – с 10:00 до 15:00, а 30 июня – с 12:00 до 17:00. 1 июля участки будут открыты весь день – с 08:00 до 20:00.

В Свердловской области бюджетники уже обсуждают, как их принуждают голосовать. Накануне такая дискуссия развернулась в инстаграме губернатора. При этом в Екатеринбурге из-за санэпидтребований все горожане проголосовать просто физически не успеют: если каждый час на протяжении всех семи дней участки будут заполнены по максимуму, то даже в этом случае почти половине не хватит времени.

Изменения, которые могут внести в Конституцию, если россияне проголосуют за, предполагают обнуление сроков Путина, неприкосновенность экс-президентов, пожизненное сенаторство и др.

Екатеринбург, Елена Иванова

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