Коронавирусное плато, страшное ДТП на Малышева – Мамина-Сибиряка и дело отца Сергия: итоги недели от РИА «Новый День»

Вторая неделя лета подошла к концу. К этому времени Свердловская область вышла на плато. В Екатеринбурге произошло страшное ДТП на Малышева и Мамина-Сибиряка. А отец Сергий выпустил новый ролик, несмотря на просьбы митрополита. Об этих и других событиях – в обзоре РИА «Новый День».

Тема недели: Свердловская область вышла на плато

В минувший понедельник губернатор Евгений Куйвашев до 15 июня продлил ограничительные меры по недопущению распространения коронавируса. При этом в Свердловской области разрешили работать магазинам с отдельным уличным входом площадью до 400 квадратных метров.

У себя в инстаграме руководитель региона добавил, что на торговых площадях «не должно быть толкучки, необходимо соблюдать масочный режим, пользоваться антисептиками и регулярно дезинфицировать помещения».

Власти уверены, что Свердловская область вышла на плато по росту заболеваемости коронавирусом. По словам заместителя губернатора Павла Крекова, сегодня растет число тех, кто выписывается из больниц, вылечившись от коронавируса. Эта цифра гораздо ниже числа вновь поступающих. «Мы за минувшие сутки выписали 220 человек, еще 60 перевели в места изоляции. А поступило в больницы намного меньше», – привел пример Креков.

Заявление недели: отец Сергий предлагает писать заявление в ФСБ на Путина

Схиигумен отец Сергий (Романов) не внял просьбе митрополита успокоиться, находиться в ските и дожидаться церковного суда. Вместо этого он записал и опубликовал новое видео. Старец в открытую критиковал руководство страны, в том числе президента РФ Владимира Путина, главу правительства Михаила Мишустина и мэра Москвы Сергея Собянина.

Также отец Сергий предлагает россиянам направлять жалобы в ФСБ, прокуратуру, полицию и СК, чтобы привлечь к ответственности руководство страны, весь депутатский корпус, Совет Федерации и всех, кто участвовал во внедрении цифровой идентификации, искусственного интеллекта и биометрии.

В облсуде «Новому Дню» сообщили, что схиигумену предъявлено обвинение по ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ. Если вину докажут, то ему грозит штраф до 100 тысяч рублей.

Происшествие недели: авария на Малышева – Мамина-Сибиряка

В понедельник вечером на пересечении улиц Малышева и Мамина-Сибиряка случилось жуткое ДТП: столкнулись Fiat и Hyundai. Водитель фургона проехал на красный и врезался в легковушку, которая двигалась на зеленый. От удара Fiat отбросило на троих пешеходов, которые переходили дорогу на разрешающий сигнал светофора.

Пострадали 26-летня девушка, женщина лет 30-40 и 36-летний мужчина. Вторая пострадавшая скончалась в больнице. Материалы дела передали в ГУ МВД России по Свердловской области.

«Новый День» пообщался с руководителем «Фонда помощи пострадавшим в ДТП» Олегом Таратухиным. Он предположил, что водитель Fiat мог на что-то отвлечься.

«В зависимости от того, был он трезвый или пьяный – ему грозит либо до 5 лет, либо до 12 лет лишения свободы. Странно, конечно, что водитель настолько безответственно отнесся к проезду через этот перекресток. 5 секунд – это не какой-то мигающий… это уже красный сигнал светофора, который он должен был увидеть заранее», – недоумевает эксперт.

Автоэксперт о страшном ДТП

Скандал недели: плакат к 75-летию Победы с мессершмиттом

На этой неделе горожане разглядели странность на плакате к 75-летию Победы, который висит на фасаде Дома офицеров ЦВО. На нем скомпилированы несколько фотографий времен Великой Отечественной войны, а на их фоне – надписи. Одна из них – «Чтим» – размещена прямо на снимке немецкого самолета «Мессершмитт».

К фотографу агентства, который пришел к Дому офицеров сделать несколько снимков плаката по редакционному заданию, подошли люди в штатском, которые пояснили, что вины военных в появлении немецкого самолета на плакате нет, т.к. фотоматериалы были предоставлены порталом Е1. А баннер пообещали в этот же день демонтировать.

В ЦВО пояснили, что мессершмитт на плакате – трофейный.

Фото недели: чистка Городского пруда

На этой неделе в администрации Екатеринбурга отчитались о ходе работ по чистке Городского пруда. Во время пресс-тура журналисты увидели, как на водохранилище собирают мусор.

Видео недели: что говорят горожане о поправках в Конституцию РФ

«Новый День» опросил людей на улице, задав им несколько вопросов: знакомы ли они с проектом поправок, пойдут ли голосовать и поддерживают ли данную инициативу.

Горожане о поправках

Екатеринбург. Другие новости 12.06.20

Футболистам «Урала» разрешили проводить свои игры на стадионе в присутствии 3500 болельщиков. / В Свердловской области продолжает увеличиваться количество зараженных Covid-19 – 320 новых случаев. / В суд передано дело о банде, которая незаконными переводами вывела и обналичила 2 миллиарда рублей. Читать дальше

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