Общественные наблюдатели не посчитали нарушением сбор направлений от работников предприятий на голосовании

В Свердловский центр общественного наблюдения за минувшие сутки поступило 14 жалоб на ход голосования по поправкам в Конституцию РФ. Они касались выдачи направлений участникам голосования, QR-кодов на лотерейных купонах, на «Карте нарушений» есть сообщения о давлении начальства на бюджетников, раздаче волонтерами бланков для опроса и о неработающем телефоне участковой комиссии. Три жалобы поступили из других регионов – Воронежа, Самарской и Московской областей.

«Все сообщения отработаны, заявителям даны ответы», – кратко пояснили в пресс-службе ЦОН. Одно из таких объяснений приводится подробно: по поводу выданных направлений работникам предприятия «Уралтрансмаш». Наблюдатель на избирательном участке № 1679 в Екатеринбурге заметил, что на столе председателя комиссии находится папка с отрывными квитками заявлений с завода.

Фото предоставлено Центром общественного наблюдения

В официальном ответе ЦОН говорится, что все поступающие в УИК документы подлежат обязательной регистрации, в том числе с проставлением отметки о принятии экземпляра документа. Но отметка не подтверждает ни участия в голосовании, ни даже выдачи бюллетеня, а свидетельствует только о факте поступления документа в комиссию. То есть это не может расцениваться как механизм контроля за участием в голосовании, пришли к выводу в центре общественного наблюдения.

Ранее областной избирком указывал, что направления выдаются для разведения потоков избирателей, чтобы избежать скопления людей на избирательных участках, и это было сделано в рамках информационной работы.

Отметим, на условиях анонимности бюджетники жаловались, что работодатели требуют от них принять участие в голосовании по Конституции и привести с собой на участок двух-трех родственников или друзей. Подобная дискуссия даже была в комментариях в инстаграме губернатора Евгения Куйвашева.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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