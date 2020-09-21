Поклонская рассказала Собчак об отношениях с отцом Сергием

Депутат Госдумы Наталья Поклонская дала большое интервью Ксении Собчак, в котором они обсудили помимо прочего отношения бывшего прокурора Крыма с ныне опальным старцем Сергием (Романовым).

«Сергий – очень сильный человек, к нему идут в монастырь, идут толпами, целыми семьями, – рассказала Поклонская. – А мне было интересно, мне было любопытно. Я никогда раньше не имела опыта общения со старцами». По мнению Поклонской, многие люди приезжают к Сергию для того, «чтобы он за них решил их проблемы». Сама же она уверяет, что ни с какими проблемами к Сергию не обращалась, и повторила, что он никогда не был ее личным духовником.

Поклонская также рассказала Собчак, что познакомили ее с Сергием люди из Росгвардии, из ближнего круга Виктора Золотова. Депутат утверждает, что она никогда не обращалась к бывшему схиигумену за помощью, они просто беседовали, а иногда даже спорили.

Отметим, что Ксении Собчак не удалось добиться от Поклонской ни одного осуждающего слова в адрес Сергия. «Мы перестали общаться, потому что я просто поняла, что это не мое. Я верю по-другому. Сергий хороший человек, я не имею права его осуждать, его не за что осуждать, я ни разу не видела, чтобы в монастыре били детей, чтобы они плакали», – заявила Поклонская. При этом она упомянула, что смотрела фильм Собчак о Среднеуральском монастыре, а на вопрос, верит ли она бывшим воспитанникам Сергия, ответила, что еще со времен службы в прокуратуре привыкла не доверять, а проверять.

Отвечая на вопрос, разделяет ли она мистические и конспирологические теории схимника, Поклонская ответила, что в этих вопросах не разбирается. «Я хочу пожелать отцу Сергию терпения, сил, добра и благоразумия. Мистические вещи не хочу обсуждать, я обычный верующий человек. Осуждать, давать оценки, говорить за кого я – за патриарха или за Сергия – да не нужно мне это сто лет, у меня своих дел хватает», – подчеркнула она.

Напомним, 10 сентября церковный суд Екатеринбургской епархии отлучил от церкви схимонаха Сергия (Романова). На прошлой неделе епархия сформировала комиссию, которая должна провести ревизию объектов недвижимости на территории монастыря. Однако преданные сторонники Сергия комиссию в монастырь не пустили.

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