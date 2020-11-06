МИД рекомендует не ездить за рубеж, напомнив про «блокаду» первой волны: как это было и чего ждать

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала россиян воздержаться от необязательных поездок за рубеж. В своем выступлении она напомнила, как во время первой волны Covid-19 многие туристы не могли вернуться в Россию из-за закрытия авиасообщения. «К сожалению, все это актуально и сегодня и, возможно, даже не меньше, чем прошедшей весной», – заявила Захарова. «Новый День» решил вспомнить весеннюю хронику, чтобы подготовиться к возможным ограничениям.

«В связи с крайне неблагоприятным санитарно-эпидемическим фоном в мире мы вновь обращаемся к нашим гражданам по возможности отложить свои необязательные поездки за рубеж, отнести их на более позднее время, когда ситуация с коронавирусом стабилизируется. Пережитые многими россиянами в ходе первой волны пандемии риски, такие как невозможность вернуться на родину, на неопределенное время отложенная возможность возвращения, карантины, практически блокада в целом ряде государств, городов, населенных пунктов. К сожалению, все это актуально и сегодня и, возможно, даже не меньше, чем прошедшей весной», – цитирует представителя МИД РФ агентство ТАСС.

«Новый День» вспоминает, как начинался тотальный локдаун с закрытием границ. Частично, кстати, этому предшествовало заявление МИД. Правда, тогда рекомендации касались конкретных стран, где на тот момент фиксировалась наибольшая заболеваемость коронавирусом. Так, 26 февраля МИД РФ рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Южную Корею, Италию и Иран. В тот же день с аналогичными заявлениями выступили и два других федеральных ведомства: Роспотребнадзор и Ростуризм. Этому предшествовало ограничение полетов в Китай Росавиацией, а также общее падение спроса на авиабилеты и турпакеты по всем направлениям. Буквально спустя сутки после первого заявления Ростуризм дополнил свои рекомендации игрокам туррынка: операторов просили приостановить продажи путевок в эпидемиологически неблагополучные страны. А туристам рекомендовали не покидать отелей, кроме как для трансфера в аэропорт. Сейчас, в разгар второй волны Covid-19, подобных инструкций нет ни от Роспотребнадзора, ни от Ростуризма.

Весной же, буквально через неделю после выпущенных МИД и другими ведомствами заявлений, одна за другой страны начали закрывать регионы для въезда и выезда. Первой об этом объявила 8 марта Италия: там из-за вспышки коронавируса закрылась Ломбардия, а затем и другие провинции. Следом Израиль заявил об обязательном двухнедельном карантине для всех приезжающих в страну. Визы для туристов отменила Индия, границы первой в Европе закрыла Чехия.

А уже 12 марта – через 2,5 недели после заявления МИД – российские авиакомпании прекратили полеты в Германию, Францию и Испанию по предписанию Росавиации. Тогда же Росавиация совместно с МИД РФ начала формировать расписание первых вывозных чартеров для вывоза туристов из Европы в Россию. А с 16 марта Россия ограничила вообще все авиасообщение со странами Евросоюза, кроме некоторых рейсов в столицы и вывозных чартеров. С 18 марта закрылись российские границы для иностранцев.

В те же мартовские дни стало известно, что тысячи российских туристов никак не могли вернуться из своих путешествий по Европе. Рейсов не хватало, нарастала паника из-за нехватки информации. В Индии туристы оказались заперты в отдаленных деревнях, которые объявили комендантские часы и не разрешали выходить на улицу даже для трансфера в аэропорт. Более того – у путешественников не было еды. Вывозные рейсы из Индии в Россию тоже удалось поставить не сразу. Официально Мария Захарова сообщала о том, что в Россию не могут попасть 9000 россиян, помощь требовалась для доставки людей из 30 государств. Впоследствии, правда, оказалось, что цифры были сильно преуменьшены: вывозные рейсы везли россиян домой с марта по сентябрь.

Полностью международное авиасообщение было закрыто в России с 00:00 23 марта. Росавиация сообщила, что «вводится временное ограничение на осуществление пассажирских авиаперевозок с территории Российской Федерации на территорию иностранных государств». Тогда же начали формировать и первые более-менее структурированные списки пассажиров вывозных рейсов. Они продолжали прилетать из самых разных стран по всем городам России вплоть до открытия международного авиасообщения.

Россия возобновила международное сообщение с 1 августа. Сначала стали доступны вылеты из Москвы и Санкт-Петербурга в Турцию, Великобританию и Танзанию. Со 2 сентября в список разрешенных попали Египет, Мальдивы. Затем добавились Казахстан, Киргизия, Белоруссия, Сербия, Швейцария и другие страны. И только с 21 сентября Россия прекратила все вывозные рейсы «в связи с возобновлением международного авиасообщения и «возможностью для российских граждан вернуться на родину регулярными авиарейсами».



Москва, Екатеринбург, Ольга Тарасова

Москва, Екатеринбург. Другие новости 06.11.20

Родители выпускников требуют у Куйвашева вывести 9- и 11-классников с дистанта. / Прогноз депутата: к концу 2021 года долг области превысит 130 млрд рублей. / Сводка по коронавирусу: восемь смертей и 282 заболевших. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»