В квартиру еще одного сторонника Навального в Екатеринбурге пришли с обысками

Силовики продолжают обыски в квартирах оппозиционеров. Только что полиция пришла к волонтеру екатеринбургского штаба Навального Егору Васильченко. Об этом сообщает адвокат Алексей Бушмаков. В региональном штабе уточнили, что обыски идут в квартире, где живут родители Васильченко, а не он сам.

Также продолжаются обыски дома у координатора местного штаба Алексея Гресько, у него изымают компьютеры, флешки, жесткие диски. Работают пятеро полицейских.

Добавим, сторонники Навального по всей России планируют сегодня акции. В Екатеринбурге в 22 часа состоится репетиция парада Победы, но город перекроют с 18:00 – в мэрии причины перекрытий объясняют именно репетицией. Впрочем, улицу, примыкающую к точке сбора оппозиционеров, закрыли с самого утра. В центре города также запретили доступ в дендрарий. На Среднем Урале с протестом готовятся выйти также в Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, Полевском и Первоуральске.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 21.04.21

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