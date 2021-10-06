В Екатеринбурге не смогли допросить свидетелей по делу экс-схиигумена Сергия

Запланированный на сегодня в Ленинском суде Екатеринбурга допрос свидетелей по делу экс-схиигумена Сергия не состоялся. Судят экс-схиигумена в Измайловском районном суде Москвы. Часть свидетелей допрашивают по видео-конференц-связи. Заседание должно было начаться в 14:00, но Москва на связь не вышла. Через полчаса судья в Екатеринбурге отпустил свидетелей. Когда будет повторный допрос, пока неизвестно.

Опрашивать свидетелей должна была сторона обвинения. На заседание пришли две послушницы из Среднеуральского женского монастыря, но разговаривать с журналистами они отказались. По сообщению Telegram-канала «Защита Отца Сергия», также сегодня по видеосвязи из Казани должны допросить митрополита Казанского и Татарстанского Кирилла. В Измайловском районном суде «Новому Дню» сообщили, что заседание сейчас идет.

Как уже сообщал «Новый День», Николая Романова судят по трем статьям УК РФ: за склонение к самоубийству, нарушение права на свободу совести и вероисповеданий, а также самоуправство.

Сергий был духовником Среднеуральского женского монастыря. Весной 2020 года он записывал проповеди, в которых призывал отказываться от вакцинации, отрицал коронавирус и рассказывал о заговоре тайного мирового правительства. В некоторых видео следствие усмотрело признаки возбуждения ненависти к представителям других религий.

Отлученного от церкви схиигумена арестовали 29 декабря 2020 года. В конце февраля 2021 года ему продлили арест до 28 мая, потом – до конца августа, далее – до февраля 2022 года.

2 сентября арестовали до 20 октября бывшего пресс-секретаря отца Сергия, Всеволода Могучева. Ему предъявлено обвинение по п. «в» ч. 2 ст. 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства организованной группой».

На прошлом заседании выступила игуменья Варвара, которая ушла из монастыря из-за разногласий с Сергием.

Екатеринбург, Никита Кондрашин

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