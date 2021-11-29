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Протесты против QR-кодов

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Понедельник, 29 ноября 2021, 10:01 мск

Новости Екатеринбург

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Противники QR-кодов планируют поход к свердловскому парламенту

Противники QR-кодов планируют утром 30 ноября прийти к зданию законодательного собрания Свердловской области. Они хотят подать коллективное обращение к депутатам и обозначить свою позицию.

Дело в том, что завтра в 11:00 состоится заседание комитета заксо по социальной политике. Именно этот комитет даст заключение на федеральные законопроекты об обязательной проверке QR-кодов в транспорте и общественных мест. Затем свердловские депутаты обсудят федеральную инициативу на пленарном заседании 7 декабря. Рассмотрение законопроектов курирует первый вице-спикер Аркадий Чернецкий, который отвечает за взаимодействие региональных депутатов с Госдумой и Советом Федерации.

Госдума рассмотрит резонансные законопроекты о QR-кодах ориентировочно 16 декабря. До этого в Москву должны поступить отзывы региональных парламентов. Как ранее писал «Новый День», обсуждение QR-кодов в Челябинской области обернулось скандалом. Толпа возмущенных граждан пыталась прорваться сквозь охрану на заседание депутатов, дошло до рукоприкладства. При этом в свердловском заксобрании не планировали усиливать меры безопасности после инцидента в Челябинске.

Добавим, что 28 ноября в Екатеринбурге прошел согласованный пикет против QR-кодов, который вместо заявленных 100 участников собрал более 300 человек. Впрочем, среди них были и сторонники вакцинации, которые оппонировали организаторам пикета. Также массовые акции протеста прошли в Каменске-Уральском и Краснотурьинске.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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Метки / QR-код

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