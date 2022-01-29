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Суббота, 29 января 2022, 12:55 мск

Новости Екатеринбург

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«Новые люди» назвали своих кандидатов в гордуму Екатеринбурга

Партия «Новые люди» подвела итоги онлайн-праймериз для определения кандидатов в Екатеринбургскую думу. Их победителями стали учредитель сети детских спортивных школ Иван Герасимов и владелец мебельной компании Дмитрий Дышмаков. Пока неизвестно, кто и по какому из двух избирательных округов будет выдвинут.

Праймериз «Новых людей» проходили в Instagram депутата свердловского заксо Ивана Зайченко. Всего было шесть претендентов. Среди них владелец бара InTouch и сын бывшего вице-мэра Артем Дударенко, а также создатель сети магазинов «Елисей» Александр Оглобин. Подписчики аккаунта Зайченко голосовали в течение суток. Победители определялись по наибольшему количеству голосов «за». Официальное выдвижение кандидатов «Новых людей» на довыборы в гордуму Екатеринбурга состоится 31 января.

Напомним, ранее со своими кандидатами определились «Справедливая Россия», ЛДПР и «Единая Россия». Дополнительные выборы на замещение двух вакантных мандатов в ЕГД пройдут 27 марта.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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Метки / Выборы в гордуму Екатеринбурга

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