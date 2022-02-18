Навстречу выборам: в заксо создали депутатскую группу «Екатеринбург»

В свердловском заксобрании создана депутатская группа «Екатеринбург», куда вошли как представители одномандатных округов областного центра, так и прошедшие по партийным спискам.

Как сообщает пресс-служба заксо, членами группы стали: единороссы Сергей Мелехин (Верх-Исетский район), Валентин Лаппо (Железнодорожный район), Михаил Клименко (Кировский район), Виктор Маслаков (Ленинский район), Евгений Зяблицев (Октябрьский район), Владимир Смирнов (Орджоникидзевский район). Также в состав объединения вошли бывший глава города первый вице-спикер заксо Аркадий Чернецкий, вице-спикер Армен Карапетян (СРЗП), председатель комиссии по межпарламентской деятельности Вячеслав Вегнер, депутат от Сысертского округа гонщик Сергей Карякин. Руководителем группы избран Виктор Маслаков. Депутат от Чкаловского округа, коммунист Александр Ивачев, в группу не попал.

Председатель заксо Людмила Бабушкина пояснила, что группа создана по инициативе главы Екатеринбурга Алексея Орлова для «наиболее эффективного решения задач в интересах населения, проживающего на территории города».

Как уже сообщал «Новый День», в январе мэр Екатеринбурга Алексей Орлов был избран первым заместителем нового секретаря регионального отделения «Единой России» Евгения Куйвашева. Депутат от Сысерти Сергей Корякин в тот же день стал заместителем секретаря по работе со сторонниками партии. Политологи тогда отметили, что новое назначение Орлова следует рассматривать таким образом, что не него ложится личная ответственность за результаты губернаторских выборов на территории мегаполиса, а Сергею Карякину, вероятно, предстоит стать новым «лицом партии» для привлечения молодежи.

Отсутствие в группе екатеринбуржца Александра Ивачева, вероятно, объясняется тем, что он может стать основным соперником кандидата от ЕР на предстоящих губернаторских выборах.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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