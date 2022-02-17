Круг участников губернаторских выборов очерчивается, а задачи Куйвашева усложняются

Несмотря на то, что губернатор Евгений Куйвашев хранит вынужденное молчание по поводу своего участия (или неучастия) в предстоящих осенью выборах главы региона, определенная конфигурация будущей кампании уже проглядывается.

Как уже сообщал «Новый День», Евгений Владимирович не может сделать определенного заявления по участию в выборах до встречи с президентом Владимиром Путиным. Но глава государства пока слишком занят международной повесткой, и положение Куйвашева все еще остается довольно неопределенным. При этом медийную активность он старается наращивать, правда, с неясным результатом. С одной стороны, его посты в инстаграме обо всем подряд (о пририсованных глазках на картине в Ельцин-центре или о банде хулиганов на Сортировке) мало кого оставляют равнодушным, с другой – комментарии от будущих избирателей идут в основном негативные.

В то же время уже можно с достаточной долей вероятности предполагать, кого могут выставить на выборы другие партии. От «Справедливой России – за правду», скорее всего, будет участвовать координатор регионального отделения, депутат Госдумы Андрей Кузнецов. Сам он заявил «Новому Дню», что подготовка к кампании уже ведется. «Вопрос выбора кандидата действительно рассматривается, но официальное выдвижение пройдет не раньше первой половины июня – это и по графику избирательной кампании, и по уставу партии», – отметил он. Кандидат от «СР» на выборах 2017 года Дмитрий Ионин полгода назад получил должность замгубернатора и заявил, что работа в команде Евгения Куйвашева его устраивает.

Роль основного спарринг-партнера для кандидата-единоросса, по всей видимости, достанется первому секретарю свердловского обкома КПРФ, вице-спикеру заксо Александру Ивачеву. Некоторые телеграм-каналы уже сейчас пророчат коммунисту такой высокий результат, что на губернаторских выборах потребуется второй тур. Основанием для этого некоторые видят технологию т. н. умного голосования по принципу «кто угодно, только не единоросс». Учитывая высокий уровень протестных настроений в регионе, это становится одним из факторов риска.

У партии Жириновского в Свердловской области вряд ли в ближайшее время сможет появиться яркий и узнаваемый кандидат: представительство ЛДПР в заксо в 2021 году сократилось по сравнению с 2016-м в два раза, с четырех до двух депутатов, а в Госдуме Свердловскую область от этой партии теперь не представляет никто. Тем не менее, участие в кампании всех парламентских партий – условие, которое неукоснительно соблюдается уже много лет. Поэтому можно с уверенностью ожидать на выборах кандидатов и от ЛДПР, и от впервые прошедшей в Госдуму и заксо партии «Новые люди».

Едва ли не более важный аспект губернаторских выборов, чем персональный состав кандидатов, – это способность областной команды достичь показателей, поставленных федеральными кураторами. По некоторым данным, в этот раз перед кандидатом в губернаторы Свердловской области от ЕР администрация президента ставит практически невыполнимую задачу – получить больше голосов, чем губернатор Челябинской области Алексей Текслер (а он, напомним, набрал в 2019 году 69,13% голосов при явке 45,14%). Для Евгения Куйвашева набрать такой результат, скорее всего, будет крайне непросто.

Напомним, осенью 2021 года, когда Евгений Куйвашев возглавил партийный список «Единой России» на выборах в Госдуму и заксо, партия власти смогла набрать лишь немногим больше 35% – притом что голосование длилось три дня, а пенсионеров стимулировали прийти на выборы с помощью продуктовых карточек (которых, впрочем, хватило не всем). Сейчас он стал секретарем регионального отделения ЕР, а это, считают политологи, притянет к нему весь негатив, накопленный партией. Выстраивание «партийной вертикали» из глав свердловских муниципалитетов, возглавивших местные ячейки ЕР, поможет с мобилизацией партийцев (которых в области чуть больше 50 тысяч человек) и бюджетников (которые нередко голосуют «с фигой в кармане»). Таким образом, приход на участки не только лояльных избирателей, но и протестного электората может привести к неутешительным для областной власти результатам, особенно учитывая недовольство граждан тяжелой ситуацией в здравоохранении, образовании, экологии и других сферах.

Екатеринбург, Татьяна Креженцева

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