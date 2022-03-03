Через неделю начнется набор кандидатов в кандидаты в губернаторы

Процедура праймериз «Единой России» по отбору кандидата для сентябрьских выборов губернатора начнется уже в ближайшие дни. Такое решение приняло генеральное руководство партии, оно касается всех регионов, в которых в этом году пройдут избирательные кампании.

Как сообщается на официальном сайте ЕР, до 8 марта в регионах будет принято решение о проведении праймериз и формировании оргкомитетов, а с 9 марта по 28 апреля пройдет выдвижение и регистрация кандидатов. Голосование состоится в конце мая.

В Свердловском отделении ЕР «Новому Дню» пояснили, что праймериз по отбору кандидата в губернаторы пройдут по той же схеме, что и в 2017 году. Претенденты будут встречаться с представителями первичных отделений ЕР в своем регионе, а голосование состоится на специально собранной региональной конференции.

Как уже сообщал «Новый День», пока Евгений Куйвашев не дал четкого ответа, будет ли он участвовать в кампании. Сначала он заявил, что об этом преждевременно говорить, на своей пресс-конференции 13 января, второй – на партийной конференции 22 января. Губернатор дал понять, что его решение будет зависеть от результатов встречи с президентом, которой пока не было.

По мнению политтехнолога Михаила Коробельникова, время у Евгения Куйвашева еще есть. «Есть два месяца, чтобы выдвинуться. Дан старт кампании, но он в большей степени организационный. Это не значит, что завтра все побегут регистрироваться. Я думаю, в ближайшие 2-3 недели никто никаких публичных телодвижений совершать не будет. Надо смотреть, как будут развиваться события», – отметил он.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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