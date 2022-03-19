Сахарный бум, исчезновение телефонных мошенников и блокировка «Инстаграма». Итоги недели «Нового Дня» (ФОТО, ВИДЕО)

Редакция «Нового Дня» по традиции подводит итоги уходящей недели. Она началась с блокировки «Инстаграма», а закончится, весьма вероятно, блокировкой «Ютуба». Рабочая пятидневка ознаменовалась ажиотажным спросом на сахар, предметы личной гигиены и лекарства с тироксином. В Рунете появились «серые» обменники, но зато пропали телефонные мошенники из «службы безопасности банка». Об этом и другом интересном в еженедельном обзоре агентства.

Мета – всё

В понедельник Роскомнадзор заблокировал Instagram, блогеры тут же увидели падение охватов – далеко не все пользователи решили остаться в соцсети, используя VPN. В «Одноклассниках» число регистраций выросло на 66%, а эксперты спрогнозировали переток бизнес-аккаунтов во «ВКонтакте». Личных блогов – в «Телеграм». Что логично на фоне информации об уголовном деле о признании экстремистской организацией в отношении владельца «Инсты» и «Фейсбука», компании «Мета» Марка Цукерберга. К концу недели появилась информация о возможной блокировке в России YouTube.

«Служба безопасности банка» – тоже

Удивительный эффект от спецоперации на Украине заметили силовики – в России кратно сократились случаи телефонного мошенничества, когда доверчивым гражданам звонили «сотрудники службы безопасности банка» и, руководя своими визави, обчищали их счета. Впрочем, свято место пусто не бывает – увеличилось число звонков от «следователей», которые сообщают, что ваш родственник устроил ДТП, и теперь нужна крупная сумма, чтобы не возбуждать дело.

Запретный чейндж

Пока Центробанк ввёл запрет на продажу валюты до сентября, за дело взялись предприимчивые граждане – в «Телеграме» появились каналы, которые предлагают обмен рублей на доллары и евро (и обратно) по более-менее сносному курсу. Минимальная сумма – 50 тысяч рублей. Привезти валюту обещают на дом (или на любой указанный адрес). Правда, внебанковский чейндж запрещён законом. Покарать могут и организатора обменника, и того, кто покупает или продаёт валюту вне банка.

Сахарная лихорадка

Уральцы зачем-то бросились скупать сахар (некоторые предполагают, что для самогона, другие – впрок для летнего сезона для заготовки варенья), так что некоторые ритейлеры ввели ограничения на продажу в одни руки, но дефицит продукта все равно произошёл. Вслед за этим поднялась и цена – примерно на 20%. Разбираться в истории будет ФАС – антимонопольщики подозревают картельный сговор производителей. И немудрено – сахар производится в России из российского сырья.

Страсти по тироксину

С настоящим дефицитом столкнулись и те, кто вынужден принимать лекарства из-за заболеваний щитовидной железы. Речь про L-тироксин и «Эутирокс», которые пропали из аптек. Ситуация стала характерной не только для Свердловской области, а вообще для всей России. В Росздравнадзоре выяснили, что за пару месяцев этого года россияне скупили препарата столько же, сколько за весь прошлый год – видимо, тоже запасаясь впрок. Сейчас производители усиленно работают над выпуском новых препаратов, а власти успокаивают население, что проблем с поставками тироксина не будет.

Крым – наш

А еще в конце недели в России отпраздновали восьмилетнюю годовщину присоединения Крыма к территории нашей страны, а православные отмечали день Луки Крымского. В Екатеринбурге прошёл большой митинг-концерт, на котором собрались, по данным полиции, больше 12 тысяч человек.

Крым наш восемь лет

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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