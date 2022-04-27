Проблемы с логистикой и платежами: как идет торговля уральских компаний с зарубежными в условиях санкций

После введения санкций в отношении России уральские компании, торгующие со странами Европы, столкнулись с логистическими сложностями и проблемами с оплатой. Из-за этого приходится изобретать обходные пути и переходить на полную предоплату взамен системы авансов. Хотя глобально структура импорта и экспорта в Уральском федеральном округе в первом квартале 2022 года не поменялась, все может измениться в последующих отчетных периодах.

«Сама по себе внешнеторговая деятельность – инерционный механизм. Если подводить итоги первого квартала, они положительные. Внешнеторговый оборот превысил 4,8 миллиарда долларов США. По сравнению с первым кварталом прошлого года он вырос на 18%. Причем рост как по экспорту, так и по импорту. Интересный показатель – сальдо внешней торговли, по которому определяют регион экспорто- или импортоориентированный. Сальдо у нас 2,5 миллиарда долларов США – экспорт превалирует», – рассказал на пресс-конференции в «Интерфакс-Урал» начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов. Сальдо за первый квартал выросло на треть.

По импорту лидерами за три месяца 2022 года стали Германия, Китай и Индонезия. Причем Германия впервые обогнала Китай – обычно КНР стабильно занимает первую строчку. Критических изменений в номенклатуре ввозимых товаров не произошло: как и в прошлые годы, почти 50% импорта – техника, оборудование, разные приборы. В экспорте тройку лидеров возглавил Китай, затем идут Турция и Узбекистан. Продает Урал в основном металлы и изделия из них (60%), а также продукцию химических производств (28%).

Отвечая на вопросы журналистов о проблемах, возникших из-за санкций, Алексей Фролов неоднократно отметил, что по цифрам судить еще рано: статистика ведется по кварталам, и прошло еще мало времени. Но признал, что сложности, безусловно, существуют.

«Да, есть проблемы по поставкам товаров из Европы. В первую очередь они связаны с логистикой. Введен запрет на перевозку по Европе российских и белорусских транспортных средств. Ответные меры приняты Белоруссией. В Евросоюзе введен фактически разрешительный порядок на экспорт товаров в Россию. Чтобы экспортировать ту или иную продукцию в Россию, контрагенты должны обращаться в государственные органы стран Евросоюза, для получения соответствующего разрешения на вывоз. Это замедляет процедуру. Плюс мы знаем, что ЕС принял решение на запрет ввоза в Россию некоторых категорий товаров. Могу назвать единственную категорию, по которой существует запрет на ввоз в Россию жесткий – это авиационные запчасти. Да, из Европы мы не получаем запчастей. Наши авиакомпании занимаются изменением логистики. И могу сказать, что определенные запчасти авиакомпании уже получают из других источников, – отметил начальник Уральского таможенного управления. – Если посмотреть по региональной статистике, то да, есть страны – Бельгия, Польша, Украина – откуда существенное снижение товаропотока. Но другие страны возмещают ситуацию».

Алексей Фролов также привел пример, как «в ручном режиме» решаются возникающие проблемы с логистикой. Один из крупнейших уральских участников внешнеторговой деятельности экспортировал свои товары в Европу по морю в контейнерах. После введения запретов на Балтике скопилось около 800 контейнеров с грузами, которые не могли быть ввезены в ЕС.

«Было найдено другое решение. Пришел балкер, продукцию выгрузили из контейнеров, загрузили навалом, и балкер ушел. Мы оказывали помощь по оформлению документов, так как был указан один вид транспорта, но по факту его пришлось менять. Но компания завершила свою внешнеторговую сделку», – рассказал Алексей Фролов.

Он отметил также, что стоимость логистических услуг растет, что сказывается на участниках внешнеторговой деятельности. Еще одна проблема, которую называют сами компании, – сложность с платежами за рубеж.

«Никто не может понять – ни наши участники, ни зарубежные контрагенты, – платежи какие-то проходят за один день, какие-то за десять. И большинство компаний,в как наших, так и иностранных, теперь переходят на условия предоплаты. Это схема контрактации, которая действовала в конце 1990-х, когда компании никому не доверяли. В последние годы все работали по системе авансов, когда итоговая оплата производилась по факту отгрузки товаров. Но сейчас вынужденно переходят на предоплату, потому что невозможно спрогнозировать», – поделился Алексей Фролов.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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