Архив губернаторских выборов. Год 1995-й: огромная масса черного нала и первые лица области

Пока губернаторская кампания в Свердловской области только набирает обороты, редакция «Нового Дня» решила вспомнить самые яркие моменты из губернаторских выборов теперь уже далекого прошлого. Сегодняшний материал – о самой первой кампании, которая состоялась в 1995 году.

По оценкам опрошенных «Новым Днем» политологов, именно она была самой конкурентной. Такого мнения, в частности, придерживаются Сергей Мошкин и Михаил Коробельников. Были зарегистрированы девять кандидатов, из которых трое уже занимали высокие должности: глава администрации Свердловской области Алексей Страхов, его первый заместитель Валерий Трушников и председатель областной думы Эдуард Россель. Если проводить аналогии с современностью, то это означало бы, что на выборы одновременно пошли губернатор Евгений Куйвашев, его первый зам Алексей Шмыков и спикер заксо Людмила Бабушкина, что по нынешним временам даже звучит абсурдно. Но стоит учесть, что в те времена еще не существовало партии «Единая Россия», в которой сегодня состоят практически все руководители. Россель шел на выборы от созданного им общественного объединения «Преображение Урала», Страхов – от движения «Наш дом – Россия», Трушников – от «Горнозаводского Урала».

О накале страстей на первых губернаторских выборах написано немало. В частности, в книге «Урал политический без тайн и загадок: 1994-1998»* Вадима Дубичева и Евгения Зяблицева (первый был в те годы политконсультантом второго) утверждается, что участники выборов вложили в них невиданные до тех пор средства.

«Впервые для участия в выборах использовались огромные массы «черного нала» (наличные деньги в рублевых и долларовых банкнотах, о существовании которых ни налоговая инспекция, ни министерство финансов как бы не знали). Впервые в области была разыграна схема «третьей силы». Хотя все эксперты склоняются к мнению, что третья сила неизменно превращается в третьего лишнего. Для участия в выборах были привлечены столь мощные денежные ресурсы, что командам Росселя и Страхова было под силу привлечь сразу несколько команд, состоящих из профессионалов, и на практике использовать все технологии по промыванию мозгов избирателей», – пишут авторы (стр. 99) и приводят следующие цифры: «По оценкам специалистов, кандидат Страхов вложил в кампанию порядка 70 млрд рублей, Россель – 40, Трушников – 20» (стр. 110).

В первом туре ни один из кандидатов победить не смог. Во втором занявший третье место Трушников призвал своих избирателей поддержать Росселя, чтобы не допустить победы Страхова.

По итогам второго тура выяснилось, что несмотря на серьезные вложения и административную поддержку и Москвы, и главы Екатеринбурга Аркадия Чернецкого, Алексей Страхов не смог переиграть харизматичного Росселя. Сергей Мошкин, который во втором туре работал на штаб Росселя, считает, что исход выборов во многом определили личные коммуникационные качества Эдуарда Эргартовича, и рассказал «Новому Дню» о нескольких показательных случаях.

Однажды жарким летним вечером перед вторым туром Россель, Мошкин и вице-спикер облдумы Вячеслав Сурганов возвращались из Асбеста после нескольких утомительных встреч с избирателями. На выезде из города у стелы, где любят фотографироваться молодожены, они заметили очередную свадьбу – молодые люди веселились, дурачились, фотографировались. Мошкин предложил кандидату остановиться и поздравить молодоженов. «Сурганов сказал: «Да ну, ерунда, зачем это надо, поехали». А Россель сразу водителю: «Валера, стой!» – рассказал политтехнолог. – Россель только что был уставший, после многих встреч. Тут же преобразился, приободрился, выходит из машины, сразу подходит к жениху и невесте: «Здравствуйте! Вы знаете, кто я? Правильно! Я – Россель, Эдуард Эргартович». И сразу завладел ситуацией. Молодые были просто обалдевшие – стоят, глазами хлопают… Он к невесте: «Ну что, курносая? Где учишься?» – «В тагильском педе». – «О! Здорово! У меня дочка же тагильский пед закончила!». К жениху: «А ты?» – «А я в охране…» – «О! Молодец! Какая мужественная профессия! Ну что, ребята, сфотографируемся?» А гости уже немного пришли в себя, все встали, выстроились, Россель в центре, чик, фото, совет да любовь, 10 минут – и мы поехали дальше. Я сам обалдел – не думал, что это будет выглядеть так неожиданно, с такой энергией, с таким напором. И главное – это принесло эффект. Я уверен, что потом на свадьбе только об этом и говорили. И результат гораздо лучше, чем от какой-то казенной встречи с работниками обогатительной фабрики. Я студентам своим это рассказываю – какими должны быть коммуникативные качества и энергия подачи политика».

Добавим, что у Страхова таких преимуществ не было. Он терялся даже во время официальных выступлений, что отмечают в своей книге и Дубичев с Зяблицевым: «Основной проблемой этого чиновника стали публичные выступления. С переводом должностных постов в ранг выборных демократический режим преподнес многим чиновникам порядочную свинью, так как ранее в критерии работоспособного администратора и производственника, члена корпуса «красных директоров» никоим образом задатки оратора и публичного политика не входили» (стр. 101). По утверждению авторов, даже публикации дословных расшифровок выступлений Страхова компрометировали его и ставили в смешное положение перед электоратом, чем активно пользовался штаб соперника – притом что это было «абсолютно, рафинированно законно».

Говоря о наглядной агитации 1995 года, Сергей Мошкин вспомнил об одном из самых растиражированных видеороликов, изготовленных командой Росселя. Действие в нем происходит в ныне не существующем «пятачке» на Вайнера: рано утром уличный художник рисует прохожего, а потом отдает ему шарж со словами: «Первое лицо сегодня!». Прохожим оказывается Россель. «Здесь снова видно, что Россель – живой человек. Тут требовалась ирония, способность посмеяться над собой. Ролик запомнился», – вспоминает эксперт. Команда Страхова запомнилась тем, что размещала в транспорте листовки, стилизованные под детские каракули и выполненные в коричневатых тонах со слоганами типа «Даешь жилье и транспорт». «Размещенные на этих листовках посылы не читались», – отмечает Мошкин.

Как уже сообщал «Новый День», всего в выборах 1995 года участвовало восемь кандидатов: Владимир Кадочников, лидер областного отделения КПРФ, кинорежиссер Сергей Мартьянов (ЛДПР), промышленники Малик Гайсин и Андрей Калетин, Алексей Страхов, его первый зам Валерий Трушников, депутат Госдумы Леонид Некрасов (снял свою кандидатуру), Евгений Зяблицев, Эдуард Россель. Из этих восьми на вторые выборы в 1999 году пошли только двое: собственно Россель и лидер свердловских коммунистов Владимир Кадочников. Алексей Страхов после поражения 1995 года на какое-то время стал депутатом Госдумы, потом служил в руководстве таможенных органов. Валерий Трушников после выборов получил пост председателя областного правительства, но уже в 1996-м ушел из-за разногласий с Росселем. Из других участников первой кампании в свердловской политике остался только Евгений Зяблицев, который с 2011 года по настоящее время является депутатом заксобрания.

* Зяблицев Е., Дубичев В., Урал политический без тайн и загадок. 1994-1998. – Екатеринбург, издательство Уральского государственного университета, 1998.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»