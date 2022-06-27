Губернаторские выборы на Урале – 2003: мафиозные ужасы, «Мурка» и радикальный коммунист

«Новый День» завершает спецпроект об истории губернаторских выборов на Среднем Урале. Сегодня речь пойдет о кампании 2003 года – последними прямыми выборами главы региона перед длительным перерывом.

Единственным неизменным их участником, как и в 1995-м, и в 1999 году стал Эдуард Россель. В качестве его соперников выступили член Совета Федерации Андрей Вихарев, предприниматель Антон Баков (движение «Май»), «яблочник» Юрий Кузнецов, представитель «афганцев» Евгений Петров и кандидат от радикальной коммунистической партии – РКРП – Нязип Сарваров. КПРФ эти выборы пропустила.

Главный антагонист Росселя определился быстро: им стал Антон Баков. Основатель движения «Май» построил свою кампанию на обвинениях Росселя в тесной связи с ОПС «Уралмаш». На пресс-конференции в Москве Баков сообщил, что в ближайших планах Росселя и лидера «уралмашевцев» Александра Хабарова – объявить после проведения губернаторских выборов о роспуске областной думы. А Хабаров, предсказывал Баков, должен быть после выборов назначен председателем областного правительства. А потом, через 5 лет, победить на следующих губернаторских выборах. Сам Хабаров, узнав об этом, пообещал в эксклюзивном интервью «Новому Региону» (ныне РИА «Новый День») при встрече «надавать Бакову пинков». Этого не случилось – через полтора года лидера ОПС «Уралмаш» нашли повешенным в камере СИЗО.

4 июля сторонники Бакова провели у драмтеатра митинг «Антимафия», где вновь обвинили Росселя в дружбе с уралмашевской группировкой. Охранявшим митинг милиционерам было дано указание тщательно фиксировать все прозвучавшие в ходе выступлений обвинения. Позже весь собранный материал был обобщен и направлен на изучение специальной следственной группой. «Как удалось выяснить милиции, все обвинения, выдвинутые в адрес Э. Росселя как самим кандидатом на пост губернатора Свердловской области Антоном Баковым, так и его сторонниками, не имеют под собой никакого основания», – сообщил тогда «Новому Региону» пресс-секретарь ГУВД Свердловской области Валерий Горелых.

Одним туром губернаторские выборы, как и в 1995 и 1999 годах, не ограничились. Во второй тур вышли действующий губернатор Эдуард Россель и Антон Баков, набравшие соответственно 42,85 и 14,43 процента голосов. Считавшийся главным соперником Росселя сенатор от Курганской области, в прошлом свердловский предприниматель Андрей Вихарев получил только 13,68%. Руководитель регионального «Яблока» Юрий Кузнецов набрал 7,23% голосов, первый секретарь обкома РКРП-РПК Нязип Сарваров – 5,3%, лидер свердловских «афганцев» Евгений Петров – 2,09%. Против всех проголосовали 12,7 процента избирателей.

Перед вторым туром радикальный коммунист Нязип Сарваров отказался поддержать как Эдуарда Росселя, так и Антона Бакова. По его мнению, оба они представляли и отстаивали только интересы богатых, «капиталистических кругов общества». «Помогать одному из кандидатов во втором туре значило бы предать интересы коммунистического электората, нарушить свои принципы. На это я пойти не могу», – заявил Нязип Сарваров. Через год после выборов он умер в возрасте 52 лет.

Перед вторым туром Россель не снижал накала и стремился охватить агитацией как можно большую часть электората. Политтехнолог Сергей Мошкин вспоминает, как губернатор выступил на фестивале студенческой песни «Знаменка». «Россель вышел на сцену с баяном, спел несколько песен, уже не помню каких. И тут кто-то из ребят крикнул: «А «Мурку» могешь?» (фраза из культового советского фильма «Место встречи изменить нельзя»). «Мурку»? Да легко», – ответил Россель. И заиграл». Публика была в восторге. Добавим, что эта история не осталась незамеченной. Новости о кандидате от партии власти, распевающем воровскую песню, встревожили Москву. Впрочем, победить это Росселю не помешало. А после выборов свой баян он передал в качестве новогоднего подарка воспитанникам Асбестовского музыкального училища.

Во втором туре Эдуард Россель получил голоса 608 519 уральцев, или 55,53% проголосовавших избирателей. Его соперник Антон Баков набрал почти 29,97% голосов. Против всех проголосовали 13,06 процента человек, пришедших 21 сентября на избирательные участки.

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Как проходили губернаторские выборы в 1995 и 1999 годах, читайте в наших предыдущих выпусках:

Архив губернаторских выборов. Год 1995-й: огромная масса черного нала и первые лица области

Губернаторские выборы на Урале – год 1999: «Хайль Россель» и «откусывание электората»

Екатеринбург, Татьяна Керженцева

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