Губернаторские выборы на Урале – год 1999: «Хайль Россель» и «откусывание электората»

«Новый День» продолжает спецпроект «Архив губернаторских выборов». Сегодня – наиболее яркие моменты второй кампании, 1999 года, в которой в первый и последний раз лично участвовали оба политических зубра той эпохи – губернатор Эдуард Россель и мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий.

От первых выборов вторые отличалась тем, что первый громкий скандал разразился уже за несколько месяцев до голосования. Сначала неизвестные разбросали в Екатеринбурге листовки от имени РНЕ, содержащие антисемитские высказывания в адрес мэра Аркадия Чернецкого. Местные националисты от этой акции открестились, то же самое сделали и представители других движений. Официально заказчиков так и не нашли. Затем, 25 мая, в газете «Серовский рабочий» появилась статья «Хайль, Россель!», размещение которой было оплачено движением Чернецкого «Наш дом – наш город». В материале говорилось, что губернатор, который игнорирует проявления национализма в регионе, тем самым выказывает им косвенную поддержку, что недопустимо. Там также напомнили, что сам Россель – немец и частенько наведывается в Германию.

Публикация вызвала бурный резонанс. Высказаться по этому поводу пожелали многие политические игроки. Например, ныне не существующее движение «Возрождение страны» сделало заявление: «Ожесточение между группировками А.М.Чернецкого – «НДНГ» и Э.Э.Росселя – «Преображение Урала» достигли социально опасного уровня, особенно после националистического выпада «Хайль, Россель!», опубликованного под знаком политической рекламы в газете «Серовский рабочий».

7 июня резонансную историю прокомментировал тогдашний председатель избирательной комиссии Свердловской области Владимир Мостовщиков. «Печально, но факт – честной игры не получилось,– заявил он. – Если на прошлых выборах мы долго и тщательно устанавливали авторов анонимного листка «Екатеринбургский городской обозреватель», который прославился своими пасквилями, то сегодня все скандальные материалы публикуются открыто. Пресса уже нашла и опубликовала договор с заказчиками, назвала сумму этого контракта. Нет никакой тайны, все максимально цинично». Затем Мостовщиков предложил регистрировать все АПМ в облизбиркоме до их выхода в свет.

Впрочем, позже политтехнолог Вадим Дубичев заявил, что в Свердловской области сложилась уникальная ситуация, когда компромат и антитехнологии работают против самих заказчиков. «Россель использует тактику демонстрации собственных достижений, Чернецкий – тактику публичной критики действующего губернатора. На сегодняшний день можно сказать, что и тот и другой вряд ли будут использовать не легитимные методы борьбы», – сообщил Дубичев в начале августа агентству «Регион-Информ» (ныне РИА «Новый День»).

4 августа ИКСО утвердила избирательный бюллетень, в который были внесены семь фамилий: заведующая детсадом Ирина Белкова, председатель совета движения «Май», депутат ППЗС Александр Бурков, секретарь обкома КПРФ Владимир Кадочников, директор ЗАО «Супермаркет Кировский» Игорь Ковпак, губернатор Эдуард Россель, депутат Госдумы Андрей Селиванов и мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий.

«Старейшая партия в России», ЛДПР, на этих выборах осталась без кандидата – облизбирком обвинил «соколов Жириновского» в подделке подписей избирателей. ЛДПР пыталась перевести скандал в политическую плоскость. Кандидат от «Мая» Александр Бурков заявил, что проблема «чисто юридическая». Отметим, что перед первым туром Буркова поддержал гендиректор Серовского метзавода, известный бизнесмен и политтехнолог Антон Баков. Он заявил, что вокруг Буркова могут сплотиться и промышленные, и политические элиты.

Незадолго до голосования, 10 августа 1999 года, свою поддержку кандидату Росселю выразил и.о. председателя правительства России Владимир Путин.

Первый тур губернаторских выборов 1999 года состоялся 29 августа 1999 года. Во второй тур вышли Россель (38,78%) и Бурков (18,37%). Глава Екатеринбурга Аркадий Чернецкий набрал только 15,5% и больше в губернаторских выборах никогда не участвовал.

Известный российский политтехнолог Олег Матвейчев в своей книге «Уши машут ослом» назвал одной из причин проигрыша Чернецкого участие в выборах Игоря Ковпака. «Электорат противника Росселя, Чернецкого, был сосредоточен в Екатеринбурге. Росселем в качестве оппонента Чернецкому был выставлен предприниматель И. Ковпак, который набрал 15% голосов в Екатеринбурге, отнял их у Чернецкого и тем самым сделал так, что тот даже не прошел во второй тур! Но здесь важно именно то, что Ковпак не был мелким подставным политиком, которого никто не знал, в которого никто не верил и которому надо было в ходе кампании ругать Росселя, дублируя Чернецкого. Ковпак уже был депутатом законодательного собрания области, победившим по одному из екатеринбургских округов, образцовым предпринимателем, хозяином сети магазинов, в которые ходит весь город, и так далее», – указал эксперт (стр. 468).

Во втором туре 12 сентября Эдуард Россель набрал 63,07%, Александр Бурков – 28,25%, против всех проголосовали 6,8% избирателей.

Добавим, что в опросе агентства «Регион-Информ» человеком года Эдуарда Росселя назвали многие представители элит, в том числе гендиректор УГМК Андрей Козицын. Скандалом года многие респонденты посчитали использование черных предвыборных технологий.

С другой стороны, в конце 1999 года эксперты предсказывали, что проект Бакова – Буркова «Май» ждет большое будущее, причем не только в Свердловской области, но и в других регионах. «Если бы «Май» умерил свои аппетиты и чуть притормозил свою кампанию в августе, чтобы оказаться на третьем месте, то вполне вероятно, что имя этого движения так и кануло бы в Лету со всеми их социальными гарантиями и прочими популистскими приемами. Но, заняв второе место, «Май» привлек к себе внимание политиков федерального уровня», – отмечали аналитики.

Как проходили первые губернаторские выборы на Урале – в 1995 году – можно почитать здесь.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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