Полезный фейк, возвращение сословий и вооруженные уралмашевцы. Итоги недели «Нового Дня» (ФОТО, ВИДЕО)

Редакция «Нового Дня» подводит итоги очередной уходящей недели. Несмотря на иссушенность повестки, уральцам было, что обсудить из новостей – жара, экологические ЧП, масштабные гуляния и необычные заявления о судьбе России и пользе фейков. Обо всем подробнее в «Итогах недели».

Жареное солнце больших городов

Темой недели, конечно, стала жара. Столбики термометров уверенно переползали за отметку в +30 градусов, так что обсуждали погоду все, даже те, кто считает это дурным тоном. Из-за не по-уральски тёплого лета почти на 10% увеличилось количество экстренных госпитализаций с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а ещё выросло число погибших на воде.

При этом региональное управление МЧС и синоптики предупреждают о грозах, граде и ухудшении погоды, но пока что тепло не покинуло Урал, а грозы обходят Екатеринбург стороной.

Мусорный ветер, дым из трубы

Сразу два экологических ЧП омрачили существование уральцев на этой неделе. Первое произошло в начале семидневки – тогда под Ревдой лопнули бочки с дизельным топливом, раздувшись от жары. О емкостях, стоящих на берегу притока Чусовой было известно с конца мая, прокуратура проводила проверку и даже нашла владельцев бочек, но повлиять на них никто не смог – баки так и не вывезли, что и привело к разливу топлива. Сейчас землю засыпали опилками, чтобы те впитали горючее.

Второй инцидент произошёл в Туринске – там в одну ночь погиб урожай на огородах местных жителей, а кое-где порыжели сосны и ели. Люди винят выбросы с местного бумажного завода, однако представители последнего утверждают, что все безопасно. В ситуации разбирается природоохранная прокуратура, а вот министерство природы под руководством Алексея Кузнецова от участия в ситуации устранилось.

По улице ходила большая крокодила

Разбавило повестку этой недели признание пиарщика УГМК, новоиспеченного депутата Заксобрания Алексея Свалова об истории девятилетней давности, когда на берегу Исети ловили сбежавшего крокодила. Свалов признался, что крокодил был, но никуда не сбегал – его привезли на лоно природы и сняли на видео специально, чтобы забить новостями о земноводном все эфиры, полосы газет и сообщения информагентств. Так пиарщики отвлекли внимание СМИ от негатива в адрес высокого чина, которого пытались сместить с должности – в том числе с помощью публикаций в медиа.

Крокодил на Исети

Господа юнкера, кем вы были вчера

С необычной инициативой выступил в Екатеринбурге православный миллиардер Константин Малофеев, который предложил, помимо прочего, для развития России возродить сословия. Упор он делал на духовенстве и военных. «Когда все мальчишки захотят стать солдатами или священниками – вот тогда мы станем империей. Вот чем мы должны заниматься с точки зрения государственной пропаганды», – отметил Малофеев, который также предложил восстановить плановую экономику, ввести пропаганду традиционной семьи и ограничить интернет.

Семь бед, один ответ – Макаров пистолет

Интересной статистикой на этой неделе поделились судебные приставы. Оказалось, что самые вооруженные жители Екатеринбурга – это уралмашевцы и эльмашевцы, они пытались пройти в суд с оружием 134 раза. Это вторе больше попыток, чем было предпринято жителями Железнодорожного района.

Задумывая чёрные дела, на небе улыбается Луна

На этой неделе уральцы могли наблюдать суперлуние – явление запечатлели и наши фотокорреспонденты.

Ночью толпа – крестный ход

В ночь на воскресенье многотысячная процессия православных двинулась от Храма-на-Крови к монастырю на Ганиной Яме в память об императоре Николае Романове и его семье, все они были расстреляны с 16 на 17 июля 1918 года, а после канонизированы Русской православной церковью. Шествие прошло в 30 раз.

Горят мартеновские печи – и день, и ночь горят они

Неделя завершилась массовыми мероприятиями, посвящёнными Дню металлурга. Праздновали профессиональную дату в Нижнем Тагиле, Качканаре, Каменске-Уральском, Верхней Пышме и других городах. В медной столице Урала выступали «Иванушки Int», «Комбинация» и GayazovS BrotherS. В финале прогремел традиционный праздничный салют, который сняли с квадрокоптера.

Фейерверк с высоты

Екатеринбург, Елена Сычева

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