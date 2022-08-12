Кандидаты в губернаторы встретятся лицом к лицу: «хайп» или «устаревший ритуал»

Уже скоро, с 22 августа, на государственных телеканалах Свердловской области стартуют дебаты с участием кандидатов в губернаторы. На этой неделе избирком утвердил итоги жеребьевки и составил график встреч соперников.

Согласно постановлению, на первые дебаты, 22 августа, должны прийти Евгений Куйвашев (ЕР) и Александр Каптюг (ЛДПР). Жребий выпал так, что встречаться друг с другом они будут как минимум четыре раза: дважды на ОТВ и дважды – на «4 канале». По два раза дебатировать будут пары Александр Ивачев (КПРФ) – Андрей Кузнецов (СРЗП), Андрей Кузнецов – Александр Демин («Новые люди») и Александр Ивачев – Александр Демин.

По мнению опрошенных «Новым Днем» политологов, ждать от этих дебатов чего-то экстраординарного не стоит. «Не думаю, что стоит ждать каких-то интересных диалогов, – считает политолог Михаил Коробельников. – Что интересного может представить кто-то из существующих кандидатов? Вот есть Куйвашев, который десять лет так или иначе возглавляет область. И есть его конкуренты. У них наверняка есть определенное мнение по вопросам развития области. Но практически все они не новички в политике, так что всё, что хотели, они уже сказали раньше. Какой-то элемент шоу, возможно, будет. Но широким народным массам это неинтересно. Им надо детей в школу собирать и картошку выкапывать».

Похожего мнения придерживается и политконсультант Алексей Швайгерт. Он напомнил, что в прошлом году, перед выборами в Госдуму, поднять интерес у телезрителей к дебатам пытались на федеральном уровне, но не получилось. На региональном уровне, считает он, тем более не получится. «Вряд ли будут подняты острые темы, вряд ли кто-то кому-то плеснет воду в лицо. Хотя если бы был экшн, драка, это был бы хоть какой-то шанс попасть в информационную повестку, оживить ее. У нас люди привыкли к такому на политических ток-шоу федерального уровня, и, возможно, им было бы интересно увидеть что-то похожее на региональном уровне», – отметил он. В целом же предвыборные дебаты, по словам Швайгерта, – это «ритуал, которому сложно приделать ноги», тем более что «телесмотрение» падает. «Фактически кандидаты приходят отработать бесплатное время. Вряд ли кто-то что-то будет обострять. По совокупности мы имеем фантик, на котором написано «дебаты», но он пустой внутри», – резюмировал Швайгерт.

Как уже сообщал «Новый День», в 2017 году дебаты кандидатов в губернаторы не пользовались популярностью даже у самих кандидатов: они частенько их пропускали, на что сетовал бывший вице-губернатор по идеологии Владимир Тунгусов. На одном из августовских заседаний облправительства он заявил, что кандидаты или вовсе не ходят на дебаты, или превращают их в перепалку, а надо, чтобы они познакомили с собой избирателей. Добавим, тогдашний врио Евгений Куйвашев несколько раз отсутствовал на дебатах по производственной необходимости. Поэтому кандидат от «Зеленых» Константин Киселев, которому выпало несколько раз подряд дебатировать с единороссом, выступал в режиме монолога. Остроты дебатам добавляли кандидаты от СР (Дмитрий Ионин) и ЛДПР (Игорь Торощин). Коммунист Алексей Парфенов около половины дебатов пропустил.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»