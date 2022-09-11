В Свердловской области стартовали выборы губернатора

Свердловская область выбирает губернатора, который будет решать судьбу региона следующие пять лет. Избирательные участки открылись в 8 часов утра. В этом году голосование проходит по традиционной схеме – основной этап идет в один день. Найти свой участок можно на сайте облизбиркома.

Кандидатов всего пять: Александр Демин («Новые люди»), Александр Ивачев (КПРФ), Александр Каптюг (ЛДПР), Андрей Кузнецов (СРЗП), Евгений Куйвашев («Единая Россия»). Кто они и какую программу предлагают, «Новый День» рассказывал в этой публикации.

Также сегодня проходят выборы на местном уровне – в 50 муниципалитетах жители будут избирать новые составы дум, а в трех муниципалитетах пройдут довыборы депутатов. Самые крупные кампании планируются в Нижнем Тагиле, Первоуральске, Новоуральске, Серове, Сысерти и Асбесте.

Наблюдать за голосованием на участках можно будет так же, как и в прошлом году – из Центра общественных наблюдений, который есть только в Екатеринбурге. Свободное, общедоступное наблюдение по онлайн-камерам осталось в прошлом.

Голосование продлится ровно до 20:00, затем начнется подсчет бюллетеней. Обычно уже к утру известно распределение голосов значительной части избирателей, но официально результаты объявят скорее всего чуть позже.

«Новый День» на протяжении всего воскресенья будет следить за ходом голосования и сообщать о нарушениях, если они будут, и о предварительных итогах явки.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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