Минфин работает над тем, чтобы выровнять уровень выплат бойцам из разных регионов

В федеральном минфине проработают вопрос о базовых выплатах мобилизованным, которые смогут нивелировать существенную разницу между пособиями резервистам из разных регионов России.

Об этом заявил «Новому Дню» депутат Госдумы Максим Иванов. «Мы уже говорили на эту тему с главой федерального минфина, с Антоном Силуановым. Федерация прорабатывает этот вопрос, чтобы мобилизованные из разных регионов не чувствовали дисбаланса. Вероятно, будет какая-то базовая сумма из федерального бюджета, а потом уже регионы добавят, если будет возможность. Пока в минфине собирают информацию по выплатам из всех субъектов», – рассказал депутат.

Как уже сообщал «Новый День», выплаты в разных регионах, даже соседних, очень сильно различаются. Например, в Свердловской области семья мобилизованного, согласно вышедшему недавно постановлению, получит 20 тысяч и еще по 20 тысяч – на каждого ребенка.

Военнослужащие из ЯНАО, участвующие в специальной военной операции, получили единовременную региональную выплату в размере 300 тысяч рублей. Кроме того, для военнослужащих и их семей на Ямале предусмотрен также ряд иных пособий и льгот. Это реабилитационный сертификат в размере 120 000 рублей на получение медицинских услуг по реабилитации, освобождение от уплаты арендных платежей за недвижимое имущество и земельные участки, транспортного налога и другие.

В Тюменской области каждый житель региона, призванный в ряды Вооруженных сил РФ в рамках частичной мобилизации, получит по 100 тысяч рублей.

В ХМАО-Югре анонсировали единовременные выплаты в размере 250 тысяч рублей при заключении контракта и 250 тысяч после его истечения.

Ранее губернатор дотационной Курганской области Вадим Шумков заявил о необходимости ввести в России одинаковые выплаты мобилизованным, не зависящие от возможностей бюджетов регионов. «Если мы собираем парней в единую Российскую армию, а не на защиту интересов каждого региона в отдельности, то и подходы к их формированию, снаряжению, обучению и обеспечению, включая решения о выплатах должны быть едиными. Одинаковыми. Вне зависимости от возможностей конкретных бюджетов. Ведь это граждане единой страны. Не дело, когда на одной боевой позиции будут находиться парни из разных регионов – по-разному одеты, обуты, оплачены, обучены и обеспечены. Это обижает людей, ставит их в неравное положение», – заявил Вадим Шумков.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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