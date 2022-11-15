Стала известна стоимость выборов в Екатеринбургскую думу в 2023 году

В проект бюджета Екатеринбурга на 2023 год заложена расходная статья на проведение выборов в Екатеринбургскую думу. На организацию избирательной кампании планируется потратить 150 миллионов 108 тысяч рублей. Предыдущие выборы ЕГД в 2018 году обошлись городу в 125 миллионов рублей – без учета затрат на видеонаблюдение.

Выборы восьмого созыва Екатеринбургской думы пройдут 10 сентября 2023 года. Ранее депутаты уже утвердили схему избирательных округов, но имеют право изменить решение до июня следующего года. Как пояснил бывший председатель городского избиркома Вадим Антошин, изменения в схеме возможны в случае принятия другой системы выборов в Екатеринбурге, например, мажоритарной. Пока таких законодательных инициатив в свердловском парламенте не было.

Организация муниципальных выборов возложена на Ленинскую районную территориальную избирательную комиссию Екатеринбурга. Городской избирком был ликвидирован в августе 2022 года в связи с принятием федерального закона о дистанционном электронном голосовании.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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