На вокзале, почте или в магазине: где искать новогоднее настроение, если уже хочется

До Нового года остался месяц. Город уже начали украшать, в магазинах продается праздничная атрибутика, а Дед Мороз в своем поезде уже почти добрался до Екатеринбурга. «Новый День» рассказывает, где найти новогоднее настроение, если праздника хочется уже сейчас.

Локация 1: вокзал

Поезд из резиденции главного зимнего волшебника приедет на вокзал Екатеринбурга уже завтра, 1 декабря. Это красиво: к перрону подъезжает состав с ретролокомотивом, в передвижной резиденции – приемная, вагон для проведения игр и квестов, два вагона-ресторана и вагон-лавка, где можно приобрести сувениры из Великого Устюга и Костромы. Пассажиры этого поезда – всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга, Снегурочка из Костромы и их сказочная команда.

Билеты на поезд уже не купить, их разобрали меньше чем за сутки с момента старта продаж. Но дедушка поприветствует всех на вокзале, в этом году он будет выходить к людям дважды, когда поезд только приедет и перед отправкой. Смотрите, как это было в прошлом году.

Встреча Деда Мороза

Локация 2: Почта России

В Екатеринбурге уже установили традиционный почтовый ящик для писем Деду Морозу. Чтобы послание дошло до адресата, на конверте нужно написать: 162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, Дом Деда Мороза. Отправить письмо можно не только ему, но и его коллегам из других регионов: Ямалу Ири, удмуртскому дедушке Тол Бабаю, чувашскому Хел Мучи, марийскому Йушто Кугыза, якутскому Чысхаану. В Карелии новогодние конверты будет ждать молодой волшебник Паккайне, в Татарстане – Кыш Бабай, в Улан-Удэ – Сааган Убгэн. Чтобы получить ответ, на конверте нужно указать свой полный обратный адрес с индексом.

Фото: Почта России

Локация 3: театры

Театры уже подготовили свои праздничные программы, самые первые спектакли на новогоднюю тематику начнутся с середины декабря, а вот выбирать, куда сходить и покупать билеты, стоит уже сейчас. «Новый День» узнал, какие спектакли и шоу-программы будут идти в декабре и январе. Тренд этого сезона – сюжеты с Хагги Вагги. Но будут и более привычные образы. Кукольный театр подготовил спектакли и для малышей, и для детей постарше. В «Коляда-театре» поставят сказку «Конек-Горбунок» про Ивана, поймавшего кобылицу с золотой гривой. В театре говорят, что скучно не будет даже взрослым. «Театрон» подготовит два спектакля для детей разных возрастов. Для малышей от 2 до 4 лет – «Ларец новогодних чудес». Детей научат отмечать Новый год у красавицы елки, радоваться, а не бояться доброго проказника, Дедушку Мороза, который в финале подарит книжечки со сказками из своего замечательного ларца. Для детей от 5 до 12 лет подготовят сказку «Тайна сказочного королевства». В ТЮЗе зрителей ждет необычное представление – по мотивам арабских сказок. Подробнее читайте в нашем обзоре.

Локация 4: магазины и ТЦ

Ежегодно коммерсанты начинают продавать новогоднюю атрибутику еще в октябре. Теперь же, к декабрю, на полках – все что нужно для подготовки к празднику: мишура, гирлянды, фонарики, игрушки на елку, украшения для стола, бокалы и салфетки, носки для подарков, искусственные ветки, шишки, деды Морозы и Снегурочки. Продаются елки. И, конечно, всевозможные зайцы – символы будущего года. А вот карнавальных костюмов в продаже немного, их удобнее искать онлайн.

Внутри торговые центры тоже украшают, музыка пока еще звучит разнообразная, но уже совсем скоро от Jingle Bells будет не укрыться.

Локация 5: катки, горнолыжки и просто улицы

Зима – это еще и отличные варианты отдыха на улице (даже если там несколько прохладно, как в последние недели). Завтра, 1 декабря, откроется каток в ЦПКиО. В выходные – каток «Турбинка» на Эльмаше.

Готовятся к старту сезона и другие катки, например, в Академическом, где катаются на льду естественного водоема, уже украсили территорию, подготовили площадку и лед. Сияющая подсветка и мороз однозначно создают новогоднее настроение.

Горнолыжные комплексы открыли бронирование мест на новогоднюю ночь. Например, «Гора Белая» продает новогодний пакет на двоих от 26,5 тысячи рублей – кроме номера в отеле сюда входят шоу-программа, банкет и завтрак. «Ежовая» предлагает пакет с 31 до 2 января за 18,5 тысячи – с полным пансионом, безлимитным ски-пасом и новогодней программой. Есть предложения и от других комплексов, уже можно выбирать.

Еще один вариант – просто погулять по городу. Да, пока Екатеринбург практически не украшен, места приходится искать. Например, возле «Гринвича» уже по-новогоднему. Вероятно, на Вайнера скоро появится что-то очень впечатляющее и масштабное – эту прогулочную улицу обещал украсить бизнесмен Андрей Симановский, а он не скупится на позолоту и блестящие краски. На площади 1905 года продолжают возводить главный ледовый городок, пока там только его очертания, в основном в деревянном каркасе – а появятся живая ель, крепость и зайцы с гармошками.

Эскиз предоставлен администрацией Екатеринбурга

Екатеринбург, Марина Иванова

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