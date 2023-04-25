Бывший министр и действующий чиновник собрались в депутаты

На праймериз «Единой России» по выборам в гордуму Екатеринбурга заявились еще несколько заметных фигур.

На этой неделе документы подал Илья Бондарев – бывший министр АПК Свердловской области, ныне генеральный директор ООО «Агро-Актив» (управляет агро-активами УГМК). Он планирует идти на выборы в составе партийного списка.

Также на праймериз заявился председатель комитета по экологии администрации Екатеринбурга Артур Зиганшин, бывший директор Шарташского лесопарка, он выбрал округ № 10. Отметим, что его деятельность на этом посту не всегда вызывала одобрение горожан. В частности, не получил общественного одобрения проект термального комплекса «Баден-Баден», который поддерживал Зиганшин.

Продолжают выдвигаться на праймериз ЕР и действующие депутаты. Документы подали бывший вице-мэр по строительству, гендиректор АО «Специализированный застройщик ЛСР. Недвижимость – Урал» Владимир Крицкий (округ 11), ведущий специалист по проектам ООО «Амертенд» Владимир Стругов (округ 20), ИП Виталий Чачин (округ 12).

Ранее документы подали спикер Игорь Володин, лидер фракции ЕР в гордуме Ира Овчинникова, депутат Алексей Вихарев. Кроме того, хотят пойти на выборы под флагом ЕР три народных избранника, которые в 2018 году были избраны по списку «Справедливой России». Один из них – беспартийный Михаил Вечкензин, второй – Алексей Мещеряков, он выбрал округ № 20, третий – Александр Колесников.

Напомним, у желающих принять участие в праймериз осталось совсем мало времени – прием документов завершается 27 апреля.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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