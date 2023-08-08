Суд обязал избирком срочно зарегистрировать депутата Иру Овчинникову на выборах в ЕГД

Депутат ЕГД Ира Овчинникова, которой Верх-Исетский избирком отказал в регистрации на сентябрьских выборах, оспорила это решение в суде и выиграла.

«Справедливость восторжествовала! Суд удовлетворил мое заявление и ОБЯЗАЛ ИЗБИРКОМ В СРОЧНОМ ПОРЯДКЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ МЕНЯ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ ГОРДУМЫ! Еще раз спасибо за поддержку! Еще одна ступенька пройдена», – написала Овчинникова на своей странице «Вконтакте».

Тем не менее, ее участие в выборах пока под вопросом. Избирком имеет право оспорить решение Верх-Исетского суда в вышестоящей инстанции.

Как уже писал «Новый День», на прошлой неделе Верх-Исетский теризбирком отказал действующему депутату ЕГД Ире Овчинниковой в регистрации кандидатом на сентябрьских выборах. По мнению экспертов, объективные паспортные данные некоторых избирателей и сборщиков подписей не соответствуют тем, что были представлены кандидатом.

Депутат с 20-летним стажем Ира Овчинникова этой весной потерпела неудачу на праймериз «Единой России». Она заняла только 28-е место в общегородском списке и разгромно проиграла округ № 4, набрав всего 527 голосов. После праймериз депутат вышла из партии и заявилась на выборы как самовыдвиженец.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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