Загадочная смерть девушки, последняя дума и начало празднования 300-летия: итоги недели от «Нового Дня»

«Новый День» подводит итоги очередной уходящей недели, в которую в последний раз собралась городская дума Екатеринбурга (в нынешнем созыве), произошла загадочная смерть девушки в Каменске-Уральском, рухнула труба на алюминиевом заводе в Краснотурьинске, а суд в Челябинске отменил приговор сыну полковника Росгвардии Васильеву, погубившему в жутком ДТП двух человек. Подробнее – в еженедельном обзоре «Нового Дня».

Дума. Вспомнить все

На этой неделе депутаты гордумы Екатеринбурга в последний раз собрались на заседание в текущем составе. В сентябре город выберет новых представителей. По традиции, не обошлось без жаркой дискуссии – депутаты поспорили о том, можно ли нанимать своих близких родственников на работу.

Впрочем, огненными заседания были на протяжении всего нынешнего созыва. Депутаты ссорились, мирились – друг с другом, с мэрией, с журналистами, с общественниками и с собственными убеждениями и даже здравым смыслом. Самые громкие высказывания, «переобувания», проблемы с декларациями «Новый День» собрал в одном лонгриде.

Каким будет новый созыв, покажет подсчет голосов в ночь на 11 сентября, а пока почитайте, какие кандидатов выставляют партии на грядущие выборы и у кого из них больше судимостей.

Загадочная смерть девушки

На этой неделе все обсуждали смерть юной абитуриентки в Каменске-Уральском. Девушка отправилась поступать в колледж в Екатеринбурге, а после вернулась в родной город, но уже затемно. На следующий день ее нашли в овраге мертвой. Причем, судя по таинственным сообщениям силовых структур, вчерашняя школьница умерла ненасильственной смертью.

При этом девушка вела телеграм-канал, где подробно написала, что ей предстоит прогулка по темным улицам, поскольку транспорт уже не ходит, пошутила о том, что не хочет становиться жертвой маньяков и убийц. После кто-то стер все сообщения из канала, причем мобильник абитуриентки на тот момент не нашли.

Позднее появилась информация, что девушка могла скончаться от передозировки наркотиков, но родители заявили, что не верят в это. Расследование таинственной гибели продолжается.

Труба в Краснотурьинске

В Краснотурьинске в неэксплуатируемом электролитном цехе Богословского алюминиевого завода обрушилась 120-метровая труба – в этот момент ее как раз демонтировали, но что-то пошло не так. Конструкция погребла под собой одного из рабочих, позднее его смогли достать, но он погиб. Еще два человека получили травмы. Следственный отдел по Краснотурьинску возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшего смерть человека, это ч. 2 ст. 216 УК РФ. Пока фигуранта у него нет, но виновнику грозит до пяти лет лишения свободы.

Сына полковника Росгвардии вернули в СИЗО

На этой неделе Челябинский кассационный суд вернул в СИЗО сына полковника Росгвардии Владимира Васильева, который в 2019 году погубил двух человек, устроив жуткую аварию возле ТЦ «Алатырь» в Екатеринбурге. Очевидцы аварии, снявшие Васильева на видео, предполагали, что тот был пьян или под действием наркотиков, но экспертиза показала, что в пробах не было ни того, ни другого. Следствие полагало, что кто-то подменил мочу.

Васильев вину признал, но лишь частично, суд в 2021 году отправил его в колонию на 8 лет 11 месяцев, но в этом году защита сына полковника подала прошение о смягчении приговора – и оно было удовлетворено, оставшийся срок заменили принудительными работами. Однако Челябинский кассационный суд решил пересмотреть смягчение, поэтому пока «старый» приговор считается действующим, и Васильева отправили в СИЗО.

Кто родился в ноябре, вставай-вставай-вставай!

Екатеринбург «родился» в ноябре, но празднуют день города всегда в августе. Обычно это третья суббота месяца, но только не в этом году – 300-летний юбилей решили начать отмечать за неделю «до». Так, в пятницу в Екатеринбурге открыли фестиваль, который так и называется – «Екатеринбург 300». Ранее он был известен как «Атмофест» – на Площади 1905 года разбили сады.

В Музее архитектуры и дизайна открыли новые бюсты, изображающие Петра I и его супругу Екатерину, а также презентовали серебряную монету с Екатеринбургом.

Кстати, всем, кто хочет выпить за процветание родного города, осталось совсем немного времени – власти Екатеринбурга ввели сухой закон, который начнет действовать уже завтра, причем не только в центре, как обычно, но и в других, даже отдаленных районах юбиляра.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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