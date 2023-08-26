Убийство аспиранта из Африки, спасение заложников, мемориал Пригожину: итоги недели от РИА «Новый день» (ФОТО, ВИДЕО)

Неделя оказалась необычайно насыщенной на горячие новости: в Тверской области рухнул самолет Евгения Пригожина, и теперь граждане несут цветы к бывшему офису ЧВК «Вагнера» в Екатеринбурге, глава СК РФ взял на контроль дело об убийстве аспиранта УрФУ из Африки, тагильчанин взял в заложники собственную жену и ребенка, а уральская столица после юбилея вступила в активную предвыборную фазу. Об этих и других новостях – в обзоре РИА «Новый День».

Тема недели: убитый аспирант из Африки

На этой неделе активно обсуждается убийство аспиранта УрФУ из Африки Франсуа Нджелассили. Он погиб утром 18 августа возле кафе «Бургер Кинг» на улице Малышева. Его ударили ножом во время конфликта. Подозреваемым оказался уроженец города Артемовского Свердловской области Даниил Фомин. Его отправили в СИЗО на два месяца.

Само дело поставлено на контроль в центральном аппарате Следственного комитета РФ. Прощание с Франсуа прошло в минувшую пятницу.

Прощание

Жуть недели: трое детей оказались заперты в квартире с мертвыми родителями

В Асбесте трое детей оказались заперты в квартире с мертвыми родителями. В выходные семья принимала гостей, а утром в понедельник тела супругов без признаков криминальной смерти были обнаружены в их жилище. Дети – девочки одного года, четырех и пяти лет живы, их здоровью ничего не угрожает.

Мать семейства была поставлена на учет в ПДН в августе этого года, сообщили в пресс-службе прокуратуры. Проверка продолжается.

Задержание недели: тагильчанин держал в заложниках жену и ребенка

В Нижнем Тагиле полицейские задержали 29-летнего мужчину, который длительное время удерживал дома жену и 7-летнего ребенка. Женщина чудом смогла отправить сообщение родственникам о том, что им требуется помощь. Полиция приехала к месту жительства и задержала дебошира. У него изъяли пневматический пистолет.

Мужчина помещен в специализированное медицинское учреждение.



Инцидент недели: в школе после приемки рухнул потолок

В школе № 68 на Уралмаше за несколько дней до нового учебного года обвалился потолок. При этом здание уже прошло приемку в июле этого года. Учеников теперь распределяют по другим школам района. Здание школы №68 признали аварийным.

Траты недели

В Екатеринбурге полным ходом идет подготовка к выборам в городскую думу, которые состоятся 9 и 10 сентября. Уже напечатали бюллетени, протестировали систему электронного голосования, определились с видеонаблюдением на участках. А участники выборов вовсю тратят деньги на рекламу. Шесть политических партий бьются за 10 мест в новом созыве и пытаются понравиться избирателям. «Новый День» выяснил, сколько денег партийные боссы потратили на агитацию, и что из этого вышло.

Фото недели: мемориал в память о Евгении Пригожине и Дмитрии Уткине

В Екатеринбурге появился стихийный мемориал в память об Евгении Пригожине и Дмитрии Уткине. Цветы горожане приносят к бывшему офису, который находится на улице Розы Люксембург, где в прошлом проводился рекрутинг в ЧВК «Вагнер».

Видео недели: новоселье в павильон слонихи Даши

На этой неделе слониха Даша из Екатеринбургского зоопарка проинспектировала свой павильон после ремонта. Подробности в видео.

Екатеринбург, Владислав Тринько

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