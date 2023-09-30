Эко-протест, рекорды жары и первый грипп. Итоги недели

Завершается последняя неделя сентября, которая получилась во всех отношениях жаркой. Она запомнится протестами, температурными рекордами и небывало ранним появлением первого заболевшего гриппом. Обо всем подробнее в традиционном субботнем обзоре «Нового Дня».

Жаркий сентябрь

Сентябрь на Урале выдался неожиданно теплым и сухим, и начало этой недели было не исключением – понедельник стал самым жарким за почти 150 лет истории метеонаблюдений.

Правда, хорошая погода порадовала не всех. В Свердловской области снова начались лесные пожары, смог от которых к субботе дошел и до Екатеринбурга. Уровень воды в реках Урала опустился до минимума.

Зато фермеры, которые смогли уберечь урожай от летних засух, провели половину уборочной кампании в комфортных условиях.

Глядя за окно, сложно поверить, что еще несколько дней назад было +24 днем. Но синоптики призывают не отчаиваться – уже завтра снова выглянет солнце, днем воздух прогреется до +15 градусов, ночью будет около +8 градусов, и такая погода простоит всю следующую неделю.

Погода, кстати, скорректировала и сроки подключения отопления – во многих жилых домах батареи до сих пор холодные, а некоторые коммунальщики собираются открывать вентили только к середине октября.

Полигону – «нет»

На этой неделе жители Сысертского района продолжили выступать против мусорного полигона и завода по сортировке, который инвесторы из «Корпорации СТС» хотят построить на юге округа, неподалеку от деревни Андреевка, сел Новоипатово и Щелкун. В Сысерти прошла вторая презентация проекта – но уже с прицелом на депутатов, так что материалы, которые показывал инвестор, не очень отличались от тех, кто демонстрировались на прошлой неделе. Но несколько важных заявлений было сделано, например, о судьбе опасных отходов в этом районе или о том, как строительство может глобально повлиять на всю систему обращения с ТКО в Свердловской области.

Отметим, что на следующей неделе местные коммунисты намереваются вывести людей на митинг против появления «экологического» кластера в этом районе.

Здравствуй, грипп

Неожиданно рано в Свердловской области был зарегистрирован первый в этом сезоне случай гриппа. Он, правда, оказался «завозным» – заболел ребенок, подхвативший его на отдыхе в Таиланде.

В целом же ОРВИ продолжает свирепствовать, за неделю заболели почти 40 тысяч человек (это только те, кто обращался в медучреждения и попал в статистику).

В конце сентября выросла заболеваемость и коронавирусом, и в регион даже скоро должны привезти вакцину, но достанется она не всем – бесплатно поставят только «хроникам», пожилым и людям со сниженным иммунитетом. Впрочем, платно прививку пока тоже не поставить, в аптеках препарата нет.

Криминальные сводки

На этой неделе продлили арест до 25 декабря Анастасии Петровой, убившей в конце 2022-го своих трех детей – мальчиков 15 и 10 лет и пятимесячную дочь. Она задушила их, а близким написала записку, в которой пояснила, что в ее супруга и старшего сына вселился бес, саму ее также одолевают демоны, а детей она убила, чтобы спасти от страшной участи, и теперь они в раю. Одна из двух экспертиз признала женщину невменяемой. Следствие продолжается.

А вот Владимиру Васильеву, который на бешеной скорости мчался на машине по Малышева и, врезавшись в другой автомобиль, погубил двух мужчин и оставил сиротами несколько детей, на этой неделе пересмотрели приговор. Его признали невиновным в угоне машины, однако срок остался прежним – 8 лет 11 месяцев. С учетом уже проведенного в колонии и СИЗО времени Васильеву осталось сидеть чуть меньше 4 лет.

В пятницу с последним словом выступил 85-летний заслуженный тренер Николай Ражев. Его обвиняют в сексуальном преступлении против 10-летней девочки, которая посещала его секцию. По версии адвокатов, девочка нарушала правила поведения на тренировке, за что была изгнана с нее тренером, после чего решила отомстить и заявила о том, что Ражев к ней приставал. Дело тянется с 2021 года. На камерах видеонаблюдения никаких признаков совершения преступления зафиксировано не было. Следов ДНК тренера на одежде девочки также не обнаружили. Многие ученики и их родители встали на сторону Ражева, который за время следствия успел побывать в СИЗО, на домашнем аресте и несколько раз – в лазарете, из-за этой истории у него обострилась гипертония. Прокурор требует отправить пенсионера в колонию на 7 лет. Приговор огласят в понедельник.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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