Двойка коммунальщикам, яйца за 70 и морозы за 40. Итоги недели «Нового Дня»

Редакция «Нового Дня» традиционно подводит итоги рабочей недели. Она хоть и была четырехдневной, но насыщенной на события. Особенно в сфере жилищного и городского хозяйства. Чем запомнится первая рабочая неделя 2024-го, в обзоре «Нового Дня».

Новый год – завалы старые

Добраться на работу уральцам на этой неделе было особенно сложно. Кому-то потребовалась психологическая помощь, чтобы справиться с мыслью о завершении каникул, кому-то – помощь специалистов из сферы спорта и медицины, чтобы перестать есть и пить, а кому-то не помешала бы помощь тракторов и грейдеров – дороги оказались не расчищены. Количество полос для движения сократилось, на что сразу же стали жаловаться автомобилисты.

С личной инспекцией уже на второй рабочий день по городу отправился мэр Алексей Орлов, который признал работу городских коммунальщиков неудовлетворительной.

Впрочем, пока ситуация не меняется, разве что после точечной очистки дорог ухудшилось положение с парковками, на которые сгрузили снежные завалы, и оставлять машины автомобилисты стали прямо на дорогах.

Ой, мороз, мороз

Мало радости уральцам добавила и погода. Почти всю неделю было крайне холодно, а к концу четырехдневки региональное управление МЧС предупредило, что кое-где в предстоящие выходные подморозит до -40. Особенно несладко пришлось жителям Чкаловского района Екатеринбурга, чьи дома (больше 200 многоэтажек) запитаны от котельной на Монтеров. Бывший собственник обанкротился, и новый получил проблемный объект, который на этой неделе сломался трижды, так что в квартирах, школах, детсадах стали остывать батареи.

В такие морозы, когда хороший хозяин на улицу собаку не выгонит, горе-мать выгнала на мороз в одних носках собственного сына – парень провинился тем, что слишком долго выгуливал пса, и тот мог замерзнуть и заболеть, поэтому родительница решила проучить мальчика. Историей теперь занимается СК.

Хорошая новость – морозов на следующей неделе синоптики не обещают. Тем не менее, самые теплолюбивые уральцы уже отправляются в теплые края, чтобы переждать зиму, турагенты регистрируют небывалый всплеск интереса к турам в Таиланд и Вьетнам.

Налетай, подешевело

Были и позитивные новости. Например, на этой неделе вице-губернатор Алексей Шмыков нашел яйца – и всего по 70 рублей за десяток. Правда, не везде, а только в специальных магазинах, которых на весь город 15 штук.

Поезд смерти

На этой неделе уральцев взбудоражила новость о поезде, который приехали встречать врачи медицины катастроф и скорой помощи. Всего девять бригад экстренно отправили на станцию Екатеринбург-Пассажирский, не объясняя им причин. Позднее стало известно, что в этом поезде от гриппа А умерла семимесячная девочка. Ее пыталась спасти пассажирка, фельдшер скорой, но безуспешно – у девочки начались фебрильные судороги на фоне жара, и она умерла до прибытия в Кунгур. Поэтому медики встречали поезд, чтобы убедиться, что остальные пассажиры здоровы.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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