Более 2100 исполнителей из 15 стран прислали заявки на участие в Ural Music Night

Оргкомитет Ural Music Night завершил прием заявок от музыкантов, которые хотят поучаствовать в фестивале летом этого года. Свои материалы на суд жюри отправили более 2100 исполнителей из России и еще 15 стран, в том числе из Сербии, Казахстана, Белоруссии, Индонезии, Чехии, Израиля, Армении.

В пресс-службе Ural Music Night сообщили, что заявки принимали от исполнителей и музыкальных групп, работающих в самых разных стилях: от фолк-джаза до глиттер-попа, от панк-метала до хип-хопа, от академической музыки до драм-н-бейса, от пост-минимализма до краут-рока. Кроме того, в «Ночи музыки» примут участие танцевальные коллективы: народные, этнические, современные, джазовые, спортивные и так далее.

«Ural Music Night не имеет границ. Ежегодно мы получаем тысячи заявок от артистов из разных городов России и других стран. И 2024 год не исключение, – отметила исполнительный директор фестиваля Ural Music Night Екатерина Пологова. – В этот раз к нам хотят приехать исполнители из Калининграда, Владивостока, Саратова, Тулы, Ижевска, Санкт-Петербурга, Архангельска, Москвы и других городов. Также фестиваль продолжает поддерживать свой международный статус. Нам подали заявки из 15 стран, в том числе из Сербии, Казахстана, Беларуси, Индонезии, Чехии, Израиля, Армении».

Отсматривать ролики будут 100 экспертов музыкальной индустрии. Они оценят исполнителей по следующим критериям: музыкальное исполнение, смысловое наполнение текста, уровень вокальных данных, медийность, опыт выступлений, зрелищность выступлений. Результаты отбора станут известны не позднее 22 апреля.

Как сообщал «Новый День», Ural Music Night в этом году пройдет 28 июня. «Ночь музыки» стала самым масштабным российским мультиформатным фестивалем. В прошлом году в нем участвовали 3000 артистов со всей России и еще 13 стран. Фестиваль посетило 370 тысяч зрителей, в том числе 70 тысяч туристов.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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