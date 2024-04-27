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Суббота, 27 апреля 2024, 08:20 мск

Новости Екатеринбург

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В Екатеринбурге на три дня ограничат продажу алкоголя

Розничную продажу алкоголя в Екатеринбурге ограничат на территориях, прилегающих к площадкам, на которых пройдут мероприятия в честь Дня Победы. Постановление подписал глава города Алексей Орлов.

«Сухой закон» будет действовать:

7 мая

– с 8:00 до 13:00 в границах улиц 8 Марта – Антона Валека – Вайнера – переулка Театрального (в это время на площади 1905 года пройдет генеральная репетиция парада войск Екатеринбургского гарнизона)

8 мая

– с 9:00 до 14:00 на улице Заводской от Кирова до Татищева, на улице Кирова от Заводской до Каменщиков (в 11:00 на площади Субботников состоится торжественное мероприятие «Великий день! Великая Победа!»)

9 мая

– с 8:00 до 13:00 в границах улиц Московской – Малышева – Карла Либкнехта – Николая Никонова – переулка Красного – улицы Челюскинцев (в 10:00 на площади 1905 года начнется праздничный парад Екатеринбургского гарнизона);
– с 09:00 до 14:00 в границах улиц Ильича – Кировградской – проспекта Орджоникидзе – площади 1-й Пятилетки (здесь у здания Уралмашзавода состоится торжественное возложение цветов к мемориалу, посвященному подвигу и памяти уралмашевцев, погибших в годы Великой Отечественной войны).

Как уже сообщал «Новый День», акция «Бессмертный полк» в этом году состоится в онлайн-формате. Традиционного вечернего фейерверка над акваторией городского пруда не будет.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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Метки / День Победы

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