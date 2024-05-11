Погодная аномалия, Пасха и День Победы: итоги недели от РИА «Новый День» (ФОТО, ВИДЕО)

«Новый День» подводит итоги короткой рабочей недели. Она началась погодным катаклизмом, который оставил без электричества десятки тысяч человек в более чем 20 районах Свердловской области. Затем уральцы отпраздновали Пасху и День Победы.

Аномальные майские снегопады

Не по-майски сильные снегопады в регионе начались в ночь на 4 мая. Было нарушено энергоснабжение городов и сел в юго-западной части Свердловской области. Нарушения в основном локализованы в Ревдинском, Дегтярском, Нижнесергинском, Сысертском районах, а также пригородах Екатеринбурга. В Дегтярске объявили режим ЧС. Основная причина – обрыв проводов ЛЭП из-за налипания мокрого снега и падения деревьев. Дороги были засыпаны снегом, местами высота снежного покрова составила более 10 см. Некоторые трассы были перекрыты. В Первоуральске снова пропала вода в жилых районах. Ликвидацию последствий стихии поставили на контроле прокуратуры. Об устранении последствий стихии энергетики отчитались 7 мая. Ущерб составил около 50 млн рублей.

Светлое воскресенье

В воскресенье, 5 мая, православные верующие отметили Пасху. Владыка Екатеринбургский и Верхотурский Евгений по традиции отслужил пасхальную службу в Свято-Троицком кафедральном соборе в Екатеринбурге. На богослужение пришло несколько тысяч человек. Людно было и в других храмах Екатеринбургской епархии. Под конец службы в собор был доставлен Благодатный огонь – по традиции, уральская делегация летала за ним в Иерусалим, где каждый год происходит чудо схождения в храме Воскресения Господня.

Пасху отметили крестным ходом

Пожар в многоэтажке

Днем 7 мая в Екатеринбурге случился пожар в многоэтажном доме № 2 на улице Союзной. По данным МЧС, сильное задымление произошло в районе 21-го этажа здания. Для спасения людей были сформированы звенья газодымозащитной службы. Высотная пожарная техника не могла подъехать к дому из-за припаркованных машин. Один человек упал из окна и погиб. Очевидцы говорят, что его можно было спасти.

Пожар в Екатеринбурге

День Победы

В четверг, 9 мая, Екатеринбург отметил День Победы. По площади 1905 года и главному проспекту прошли около 2 тысяч военных и проехали более 50 единиц техники. Пехотные части были разделены на 22 колонны различных войск и ведомств, среди которых более тысячи солдат Российской армии: воздушно-космические силы, мотострелковый полк, железнодорожные войска, подразделения химической, радиационной и биологической защиты, а также радиоэлектронной борьбы. Среди них были и 200 курсантов Суворовского училища, 300 юнармейцев и кадетов. Сотрудники силовых ведомств и военная полиция также принимали участие в параде. Салюта и шествия «Бессмертного полка» в этом году не было.

Екатеринбург празднует День Победы

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube