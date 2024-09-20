Администрация Екатеринбурга назвала еще одну площадку под КРТ – в центре города

Еще одна площадка под комплексное развитие территории жилой застройки появится в районе улиц Московской и Гурзуфской.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, благодаря КРТ на участке площадью более 4 тысяч квадратных метров вместо двух зданий, построенных в 1953 году, появятся новые жилые дома.

Также предусмотрен капитальный ремонт здания детского сада № 338. Важно, что реконструкция предусматривает увеличение количества мест в учреждении.

На территории жилого комплекса появятся детские и спортивные площадки, будет выполнено благоустройство и озеленение новых дворов.

Проект планируется реализовать в течение пяти лет.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube