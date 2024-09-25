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Среда, 25 сентября 2024, 13:29 мск

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В 2025 году под КРТ отдадут пять площадок. Одна – в Академическом

В 2025 году администрация Екатеринбурга планирует отдать под комплексное развитие территорий (КРТ) пять площадок.

Об этом сообщил на пресс-конференции директор департамента архитектуры администрации Екатеринбурга Руслан Габдрахманов. По его словам, в основном площадки находятся в Железнодорожном и Чкаловском районах, но также рассматривается одна территория в Академическом. «Это одна из площадок, которую раньше планировалось реализовать через программу развития застроенных территорий, но по ряду причин этого не случилось. Анализ таких площадок идет постоянно. Просчитываются социальная нагрузка, экономика, дополнительно смотрим транспортную загрузку, которую освоение территории даст на транспортную сеть, которая существует», – пояснил чиновник.

До конца 2024 года мэрия планирует провести аукционы по трем площадкам – на Московской – Гурзуфской, Репина – Начдива Васильева и на улице Калинина. Жильцы расположенных там старых домов уже дали согласие на участие в программе КРТ.

Кроме того, Руслан Габдрахманов сообщил, что в этом году ожидается сдача в эксплуатацию первого жилого комплекса, построенного по программе КРТ. Это объект компании «Астра» на Эльмаше.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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