«Автомобилист» потерпел крупное поражение от «Ак Барса»

ХК «Автомобилист» неудачно начал домашнюю серию в Екатеринбурге. Сегодня вечером команда Николая Заварухина на льду КРК «Уралец» проиграла казанскому «Ак Барсу» со счетом 2:6.

Все решилось еще в стартовом периоде встречи двух лидеров Восточной конференции. «Автомобилист» первым открыл счет: с передачи Данилы Романцева ворота гостей поразил Максим Денежкин. Но казанцам понадобилось всего 30 секунд, чтобы вернуть равновесие в счете – после быстрой атаки Егор Бабенко удачно сыграл на добивании. До перерыва «Ак Барс» забил еще дважды, голами отметились Дмитрий Кателевский и Егор Коршков. После третьей пропущенной шайбы «Автомобилист» заменил вратаря: вместо Евгения Аликина на лед вышел Владимир Галкин.

В начале второго периода екатеринбуржцы и вовсе получили нокдаун. При розыгрыше большинства «Ак Барса» Дмитрий Яшкин сделал счет 4:1 в пользу своей команды. Интрига в матче на короткий миг вернулась в середине третьего периода, когда «Автомобилисту» удалось забросить вторую шайбу. После мощного броска Стефана Да Косты шайба от Степана Хрипунова срикошетила в ворота казанцев. Но развить успех уральцам не удалось, а «Ак Барс» в последнюю десяминутку забил еще дважды. Автором пятой шайбы стал Кирилл Семенов, а финальную шестую забросил Илья Сафонов при розыгрыше большинства.

«Неплохое начало было до первого пропущенного гола. И случился какой-то ступор, стали больше ошибаться, чем соперник и воспользовался. Такой мастеровитой команде как «Ак барс» нельзя давать шансы, а мы дали много шансов им для завершения атак. В третьем периоде вроде бы было движение, у нас был шанс забить, но соперник сыграл строго. На контратаках мы не успевали возвращаться и проиграли этот матч», – прокомментировал итоги встречи главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин.

Следующий матч «Автомобилист» проведет снова в Екатеринбурге, 1 октября команда встретится с лидером Западной конференции – ярославским «Локомотивом».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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