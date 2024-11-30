Ельцин-центр, «Коляда-театр», смог и новые троллейбусы: итоги недели от РИА «Новый День» (ФОТО)

Последняя неделя осени оказалась богата на скандалы. Ельцин-центр отменил выступление правнучки Никиты Хрущева, а гастроли «Коляда-театра» в Москве оказались под угрозой срыва. В мэрию Дегтярска пришли следователи, а Екатеринбург окутал сильный смог. Об этом и не только – в традиционном обзоре «Нового Дня».

Правнучку Хрущева не пустили в Ельцин-центр

В понедельник Ельцин-центр отменил запланированную на 26 ноября презентацию книги Нины Хрущевой – правнучки генсека КПСС Никиты Хрущева. Нина Хрущева живет в США, преподает политологию в Нью-Йорке и критично относится к политике российских властей. Общественники потребовали признать ее иноагентом. Этот случай снова привлек внимание к центру первого президента. По мнению экспертов, рано или поздно Ельцин-центру придется изменить свой подход к выбору гостей.

Коляда вступился за своего актера

Режиссер Николай Коляда заявил, что «компетентные органы» требуют либо отменить предстоящие гастроли театра в Москве, либо заменить Заслуженного артиста Олега Ягодина другим актером. Дело в том, что в июне 2022 года Ягодин был оштрафован судом за дискредитацию Вооруженных сил России (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ). «Я мог бы заменить его, чтобы только съездить в Москву – у Олега всего 9 спектаклей. Но я не буду этого делать. Я лучше отменю эти гастроли, и мы будем сидеть дома и играть свои спектакли, потому что – своих не бросают, понимаете?» – написал Коляда.

Екатеринбург накрыло смогом

С начала этой недели над Екатеринбургом повис смог. Как отмечают синоптики, погодные условия не способствуют рассеиванию вредных примесей. Предупреждение будет действовать до 20 часов 30 ноября. Врачи рекомендуют аллергикам и астматикам не выходить на улицу и не проветривать квартиру во время смога. В воздухе зафиксировано превышение содержания в воздухе оксида азота – выхлопные газы машин прибивает к земле.

В город приехали новые троллейбусы

На этой неделе в Екатеринбург приехали первые троллейбусы из 50, которые муниципалитет закупил осенью. Остальные прибудут до Нового года. На линию машины выйдут в феврале 2025 года. Каждая машина вмещает 90 человек и может пройти 20 километров без подключения к сети. Это очень удобно в условиях оживленного трафика. Кроме того, в администрации Екатеринбурга утвердили план развития транспорта на 2024-2026 годы. В рамках этого плана в ближайшие два года планируется приобрести для города 570 автобусов, троллейбусов и трамваев.

Вице-мэр Дегтярска арестован по подозрению в коррупции

27 ноября силовики пришли с обысками в администрацию Дегтярска. Их интересовал главным образом заместитель главы Андрей Ильин. В конце недели суд арестовал чиновника на два месяца.

В Екатеринбурге состязались парикмахеры

В пятницу в Екатеринбурге состоялся Международный евроазиатский чемпионат по парикмахерскому искусству, декоративной косметике и маникюру. Около четырехсот мастеров красоты со всего мира боролись за звание лучших. Фотографии красоты – здесь.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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